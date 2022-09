La embajadora arhuaca Leonor Zabaleta rumbó a Nueva York

Sin protocolos ni estridencias la líder arhuaca Leonor Zabaleta fue despedida por su familia, vestida con la sencillez de su atuendo blanco y su mochila tradicional. El arranque de su misión en Nueva York coincidió con la instalación de la 77 Asamblea de Naciones Unidas, el evento anual más importante de este organismo.

Mamá @LeonorZalabata buen viaje a New York! Nostalgia para nuestra familia, pero el camino que has trazado y la experiencia que has aportado para contribuir al legado del Pueblo Arhauco te acompañan en este la nuevo camino para aportar a nuestro país y representar a todos y todas pic.twitter.com/ofoPFvYqY6

— Teyrungūmū Torres Zalabata (@TeyrungumuZ) September 17, 2022