- ¿La educación es la única salida que tienen las mujeres para liberarse de las garras del machismo?

En el Día de la Mujer se analiza desde el machismo cotidiano hasta la opresión en Oriente Medio. Un llamado al diálogo global por la dignidad humana

Recuerdo que cierto domingo visité a una empresaria exitosa, creadora de su propio imperio, cuyo esposo tenía como único mérito ser su esposo y padre de sus hijos. Mientras él permanecía cómodamente sentado, ella se levantó a preparar y servir el desayuno. En el marco del Día Internacional de la Mujer, no puedo evitar recordar ese episodio que refleja una silenciosa inequidad dentro del hogar.

Si esto ocurre en las llamadas clases altas, ¿qué sucederá en los modestos hogares donde el hombre es el eje económico? Este problema histórico revela una profunda desigualdad cultural. Por ello, la educación, como formadora de personas, aborda el enorme desafío de promover la equidad que impulse a los hombres a asumir roles justos dentro del hogar y también fuera de él.

Este 8 de marzo, reflexionemos que el desarrollo sostenible del mundo exige cooperación y coliderazgo entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún persisten graves vulneraciones. En países como Irán, Afganistán y otras naciones, muchas mujeres no gozan de libertad y están obligadas a usar el velo o a pedir permiso para educarse. Ante ello, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian estas prácticas que erosionan los derechos humanos fundamentales.

Como vemos, existen múltiples voces que denuncian estos hechos espantosos e intolerables en pleno siglo XXI; toda persona tiene el derecho de elegir su forma de vida sin imposiciones. Ante esta dura realidad, las políticas educativas de los países necesitan incluir en sus currículos los derechos humanos y la equidad como herramienta cuestionadora.

Quitarles la libertad u obligar a las mujeres a casarse contra su voluntad constituye una violenta degradación de su dignidad. Por ello, en el contexto de la globalización y la inteligencia artificial, organismos como las Naciones Unidas y la Unesco deben impulsar el diálogo con estos países. Es imperativo hacer comprender a sus gobernantes que todas las personas merecemos las mismas oportunidades para desarrollarnos.

En este Día Internacional de la Mujer, es el momento de poner en la agenda social el debate sobre la dignidad de todas las mujeres del mundo. Solo así sembramos equidad de género en la mente colectiva y podremos sonreír y abrazarnos solidariamente.

