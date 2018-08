La dura oposición que enfrentará el gobierno de Duque

Pasaron 27 años para que una oposición pudiera ejercer sus derechos. Este 7 de agosto se estrena Presidente y también se estrena esquema de gobierno/oposición. Iván Duque deberá tramitar las leyes con unas bancadas organizadas gracias al nuevo Estatuto de Oposición, incluido en la Constitución de 1991. A este se le añade que se trata de un grupo parlamentario diverso y de peso, con legitimidad y representación. Aunque la bancada de gobierno liderada por el Centro Democrático tiene una discreta mayoría con 52 curules, no la tendrán fácil a la hora de tramitar las leyes y los debates de control político.

La oposición está conformada por un mosaico de partidos diversos, pero con afinidades políticas y sinergias alrededor de la defensa del Acuerdo de Paz. Las caras más visibles de cada uno de los grupos que conforman la bancada son: Gustavo Petro por la Colombia Humana; Antanas Mockus por el Partido Verde; Jorge Enrique Robledo por el Polo Democrático; Carlos Antonio Losada y Pablo Catatumbo del Partido Farc; Feliciano Valencia por MAIS; además del grupo ASI y la UP.

Publicidad

Gracias al nuevo Estatuto de Oposición, que les permitirá a los partidos contrarios al gobierno poder contar con financiación y acceso a los medios de comunicación, replicar los señalamientos del gobierno y tener representantes en las mesas directivas de Senado y Cámara.

Hoy presentamos al país la Bancada parlamentaria que trabajará por la consolidación de la paz, la ampliación de la democracia y la defensa de la vida y los Derechos Humanos. ¡Somos la #BancadaPorLaEsperanza! pic.twitter.com/TY6XqADrHF — Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) 19 de julio de 2018

¿Quiénes son sus principales voceros?

Gustavo Petro, que venía de ser candidato presidencial, se ganó un cupo en el Senado con el nuevo Estatuto de Oposición al perder en la segunda vuelta presidencial. Los más de 8 millones de votos que sacó lo convirtieron en una de las figuras más importantes de la izquierda, y aunque su plan no era volver al Congreso, a donde llegó por primera vez en 1991 con la Alianza Democrática M-19, se metió en la Comisión Primera del Senado –mientras que Ángela María Robledo, su vice, llegó a la Cámara de Representantes—, por donde pasan todos los temas constitucionales, entre esos las reformas que intente el Centro Democrático para reformar los Acuerdos de Paz. Si bien no existe un líder de la oposición, Petro será quien comande su bancada para buscar alianzas con el Polo, los Verdes y la Fuerza Alternativa, que en su mayoría le dieron su respaldo en las elecciones presidenciales.

Con el estreno de Antanas Mockus en el Senado quedó claro que el exalcalde, que se metió a la lista de la Alianza Verde y le puso 530 mil votos, también se muestra como un fuerte líder de la oposición. Aunque en la segunda vuelta había decidido, después de muchas negociaciones apoyar a Petro; los verdes decidieron marcar distancia con el excandidato, quien es uno de los rostros fuertes contra el uribismo, y dejaron claro que no quieren estar a su sombra, más cuando se ganaron un puesto en las mesas directivas con Angélica Lozano –la mujer más votada del país— en la segunda vicepresidencia del Senado, e Inti Asprilla en el mismo puesto, pero en Cámara. Mockus decidió meterse en la Comisión Sexta del Senado, encargada de los temas de educación y cultura, transporte público y turismo, entre otras funciones.

Aunque Jorge Enrique Robledo dejó de ser el congresista más votado, se mantuvo como el hombre fuerte del Polo Democrático. Aumentó su votación de hace 4 años, cuando logró 191 mil votos. Después de posesionado el Congreso, la discusión se había centrado en quién sería el líder de la oposición, pero ni Robledo ni Petro quisieron enfrascarse en el debate. “Esa es una discusión inoficiosa porque no existe la figura de líder de la oposición”, aseguró Petro cuando le preguntaron y Robledo lo respaldó. Aunque las diferencias entre los dos parecen irreconciliables, dentro del Polo también existe un sector, liderado por Iván Cepeda, que estaría más cerca del excandidato presidencial que del mismo Robledo. Los Acuerdos de Paz serían el único eslabón en el que las dos fuerzas de oposición más duras se encuentren.

Los indígenas también lograron meter en el Congreso una figura fuerte que se alió con Gustavo Petro en las presidenciales, dándoles mayor visibilidad. Feliciano Valencia, un importante líder logró llegar al Senado por la circunscripción indígena con 29 mil votos, de los cuales 13 mil vinieron de su Cauca natal. Quedó elegido por el MAIS, el mismo partido al que pertenecen María José Pizarro –cámara por Bogotá—, el senador Gustavo Bolívar, que además entraron por la Lista de la Decencia.

A pesar de que la FARC llegó desarmada al Congreso, con Iván Márquez refugiado en el Caquetá y Jesús Santrich detenido en La Picota mientras define su situación, es claro que la bancada de la exguerrilla no le caminará a ningún proyecto del nuevo presidente y la bancada uribista. En la Comisión Primera también quedó Carlos Antonio Lozada, y en los primeros días del Congreso se le vio a Lozada, nuevo vocero del partido, muy cerca de Gustavo Petro, con quien tendrá que definir votaciones en bloque para no entregar las mayorías. El otro de pensó en la bancada del partido FARC es Pablo Catatumbo, quien compartirá comisión con Jorge Enrique Robledo y espera meterles el diente a las reformas agrarias alrededor del Acuerdo de paz.

Iván Duque tiene el respaldo de los partidos que hicieron parte del gobierno Santos durante ocho años, pero solo en temas económicos, seguridad y algunas reformas políticas. Sin embargo, para reformar los acuerdos de paz no la tiene tan fácil, y bancadas como la de Cambio Radical, que todavía no se ha declarado como partido de gobierno ni independiente, se reafirmaron en su posición de no apoyar al nuevo presidente en ese tema, por lo que la bancada de oposición, que espera no fragmentarse en el camino, podría fortalecerse a la hora de votar.