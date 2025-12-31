La doble moral de Trump con conocido narco pone en duda su guerra antidrogas en el Caribe

El indulto a Juan Hernández revive el debate sobre la coherencia de la lucha antidrogas de Trump, el despliegue militar en la región y las tensiones en el Caribe

Por: Nerio Luis Mejia |

diciembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Tras conocerse el indulto concedido por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico— se reabre el debate sobre la coherencia y legitimidad del despliegue de activos militares estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico. Esta estrategia, presentada por Washington como una cruzada contra el narcotráfico, ha generado preocupación internacional debido a las operaciones militares que han terminado con la destrucción de embarcaciones y la muerte de tripulantes, hechos que han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales y de sectores políticos dentro del propio Partido Republicano.

La decisión de conceder un indulto a un exmandatario condenado por la justicia estadounidense invita a reflexionar sobre la consistencia del discurso oficial. Mientras el Gobierno de Estados Unidos afirma combatir el tráfico de drogas hacia su territorio, mantiene acusaciones contra líderes de otros países, como el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien señala de encabezar redes criminales, al tiempo que no descarta acciones de fuerza en la región, con advertencias que incluso alcanzan a Colombia.

Surge entonces una pregunta legítima: ¿hasta qué punto resulta coherente indultar a figuras condenadas por narcotráfico y, paralelamente, desplegar una política militar agresiva contra supuestos actores del mismo delito en aguas internacionales? Esta aparente contradicción alimenta las dudas sobre si la estrategia estadounidense responde exclusivamente a la lucha contra las drogas o si obedece también a consideraciones geopolíticas más amplias.

Las tensiones se profundizan cuando estas acciones se combinan con presiones diplomáticas y comerciales, como la amenaza de aranceles o sanciones, frente a decisiones judiciales de otros países que afectan a aliados políticos de Washington. Casos recientes en Brasil o Colombia han sido citados como ejemplos de una política exterior que mezcla intereses judiciales, económicos y estratégicos.

Desde esta perspectiva, diversos analistas sostienen que el énfasis del gobierno de Trump no estaría puesto únicamente en combatir el narcotráfico, sino en ejercer influencia sobre gobiernos que no se alinean con sus intereses. Este enfoque ha generado preocupación por el uso de procedimientos militares que, en algunos casos, se perciben como alejados de los estándares del derecho internacional y del debido proceso.

El caso venezolano ocupa un lugar central en este debate. La posibilidad de una intervención directa, justificada en nombre de la lucha contra el narcotráfico o de la defensa de la democracia, ha sido interpretada por amplios sectores como una injerencia en la autodeterminación de los pueblos. La permanencia o el relevo de un gobierno, más allá de sus cuestionamientos internos, corresponde en principio a la decisión de sus ciudadanos, no a la imposición de potencias extranjeras.

Por ello, resulta pertinente invitar a una reflexión más amplia sobre los costos humanos, políticos y regionales de una estrategia basada en la fuerza. La lucha contra el narcotráfico, para ser legítima y efectiva, requiere coherencia, respeto al derecho internacional y una clara distinción entre la cooperación internacional y la imposición unilateral de intereses.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.