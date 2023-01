La directora de talento humano que se brincó al Canciller Leyva con un código de vestuario retrogrado

.Publicidad.

Silvia Margarita Carrizosa le envió un correo a los funcionarios de la Cancillería que contenía una cartilla de 16 páginas sobre el nuevo código de vestuario para hombres y mujeres que se dividía en ‘Formal de negocios’ y ‘casual de negocios’ e inclusive incluía un top 10 de ‘infaltables en tu closet’. y prohibía el uso de ropa informal y tenis como zapatillas para trabajar en la entidad. El nuevo protocolo se mostraba retrograda y pasado de moda, algo que no cayó bien en el canciller Álvaro Leyva que se mostró sorprendido pues Silvia Margarita Carrizosa, quien es la directora de Talento Humano desde noviembre del año pasado, no le consultó sobre el código que estaba elaborando y pretendía imponer entre los empleados.

Desde el Foro Económico en Davos en el que el canciller Álvaro Leyva se encuentra con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró que el no era quien para decirle a los funcionarios como vestirse y recordó que en la Constitución del 91 con María Mercedes Carranza introdujo el artículo del libre desarrollo de la personalidad. En menos de 24 horas de haber enviado el código de vestuario y el jalón de orejas de su jefe, Silvia Margarita Carrizosa no tuvo otra opción de informar que era opcional y no obligatorio.

