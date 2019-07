“La Dian se ha convertido en una herramienta de inhumanidad”: presidente de Sinedian

Robert Cupitra, dinámico fiscal del sindicato Sinedian, me contactó con Pedro Caro, que es el presidente de esta organización sindical y un rebelde comunero precoz de las inmensas montañas de Santander.

Pedro Giovanni Caro Estupiñán nació en Bucaramanga el 22 de mayo de 1977. Es hijo de sindicalista. Estudió en colegio público. Bachiller del Instituto Técnico Industrial de Málaga, Santander. Estudia Derecho en Uniciencia en su ciudad.

En 1997 ingresó a la Dian como supernumerario. En 1998 fue funcionario de carrera en el grado Auxiliar III.

En 2001 ingresó al sindicalismo en la Dian. En 2002 asumió la presidencia de Bucaramanga. En 2004 la vicepresidencia nacional. En abril de 2006 fue expulsado por criticar el entreguismo y el clientelismo sindicales.

Fundador del sindicato Sinedian, junto a bumangueses, en diciembre de 2006. Presidente nacional desde febrero de 2019.

Sinedian hace parte de la Federación de Funcionarios de la Recaudación Aduanera y Fiscal de América del Sur. En 2017 Pedro Caro asumió la presidencia. En la actualidad es el secretario general.

– Jairo Serna Rosales: ¿Usted por qué es sindicalista?

– Pedro Caro: Porque no comparto las injusticias y es el sindicato el medio para defender los derechos de los trabajadores. Ante las injusticias laborales, ser sindicalista es una forma de combatirlas.

– J.S.R.: Su papá, sindicalista, ¿cómo influyó para que usted también lo sea?

– P.C.: Él realmente no quería que yo siguiera ese camino. Siempre me advertía lo ingrato y sacrificado que era. Pero la sensibilidad social es inevitable y un ambiente plagado de injusticias es la mejor influencia para que yo fuera sindicalista.

– J.S.R.: ¿Usted en cuál sindicato se inició y por qué no siguió en el mismo?

– P.C.: Mi primera vinculación sindical fue con Sintradian. Allí trabajamos como dirigente de Bucaramanga y Junta Nacional. No seguí en dicho sindicato porque me expulsaron ante mis incómodas reflexiones y críticas a la administración de la época y dirigencia sindical. Nunca he compartido que se utilice el movimiento sindical para resolver intereses o intenciones particulares. La lucha sindical es colectiva y sagrada.

– J.S.R.: ¿Usted cuándo y por qué creó el sindicato Sinedian?

– P.C.: Luego de mi expulsión, las banderas de reivindicar el derecho a la negociación colectiva se perdieron. El movimiento sindical en la Dian le apostaba a reuniones sin actas y a seguir el libreto de la dirección, incluso en reestructuraciones contra la entidad y sus trabajadores. Fue ahí cuando varios compañeros me instaron a crear, junto a ellos, un nuevo sindicato que representara a los trabajadores con sentido de clase. Fue un doce de diciembre, en Bucaramanga, cuando creamos Sinedian, un sindicato con profundo sentido político. Sus motivos principales eran lograr igualdad salarial de los supernumerarios, lograr encargos masivos a los compañeros de carrera, defender lo público y buscar la justicia fiscal.

– J.S.R.: ¿Cuántos y cómo son los trabajadores afiliados a Sinedian?

– P.C.: La tasa de afiliación sindical en el país es de un lánguido 6%. Sin embargo, en la Dian es alta porque pasamos del 30%. Sinedian en este momento atraviesa un ajuste, que nos obligó a disminuir los afiliados. Contamos a nivel nacional con 704 compañeros, cuyas calidades son realmente destacables. Los trabajadores afiliados a nuestro sindicato son en esencia críticos, activos, propositivos y aguerridos. Nos interesa la entidad y sus trabajadores.

– J.S.R.: ¿Cuáles son los principales problemas que ha enfrentado Sinedian?

– P.C.: Desde la perspectiva sindical, el principal problema que enfrenta Sinedian es la indiferencia. Cuando la gente es indiferente es insolidaria, inhumana y egoísta. La indiferencia lleva al individualismo. De allí que, al proponer el sindicato una causa colectiva, no hay la respuesta necesaria. Cada persona quiere resolver su diminuta particularidad y olvida que es la colectivización lo que nos hace dar los saltos trascendentales.

– J.S.R.: ¿Cuáles son los principales logros de Sinedian? Por ejemplo, el plan de vivienda en Bucaramanga para trabajadores de la Dian.

– P.C.: Nuestros mayores logros son en el campo del activismo político sindical. Lograr el primer acuerdo laboral en la Dian, por ejemplo. Lograr que por esa vía se hayan dado miles de encargos a todos los trabajadores en el país. Lograr la estabilidad de los trabajadores precarios. Lograr el reconocimiento de primas técnicas y la conversión salarial del factor grupal, entre otros. No obstante, parte de nuestro pensamiento ideológico reconoce que los medios de producción no están en manos del Estado y menos de los trabajadores. Por ello generamos propuestas de autogestión en donde un colectivo desarrolla proyectos productivos propios y en esa lógica la vivienda es uno de los proyectos de vida sindical. Su referencia es en Bucaramanga, en donde construimos un edificio de 16 pisos, 34 apartamentos con todas las comodidades de un condominio para nuestros afiliados. La democratización inmobiliaria es posible con Sinedian.

– J.S.R.: ¿Cuántos sindicatos hay en la Dian y por qué no hay uno solo?

– P.C.: En teoría hay diez sindicatos y digo en teoría porque en la práctica son solamente dos posiciones: los sindicatos que se dejan manosear del embrujo autoritario y los que no. La atomización sindical es producto de un abuso en la interpretación del derecho de libertad de asociación y cada grupillo de interés se cree en la necesidad de formar un aparato desde donde agenciar sus intenciones. Esos intereses disímiles son quizás los que impiden la unidad orgánica y real del movimiento sindical en la Dian.

– J.S.R.: ¿Usted qué piensa sobre Horacio Serpa Uribe?

– P.C.: Es un gran santandereano. Admiré su fuerza discursiva y el sentido de lealtad, aunque fue su perdición. A pesar de ser un político tradicional, considero que es un gran progresista y defensor de los derechos humanos.

– J.S.R.: ¿Por qué el director general de la Dian debe ser de carrera y no nombrado por política?

– P.C.: Ejecutar la política fiscal en un país es una labor estructural. Que los intereses de quien dirige la entidad estén libres de cualquier sesgo político es una garantía que solo puede ofrecerla un servidor público de carrera administrativa con experticia y riqueza técnica. Es nocivo para la nación que el gobierno de turno sea quien nomine a alguien de sus toldas políticas, ya que sus decisiones técnicas y administrativas estarán contaminadas de intereses particulares que deben favorecer al poder ejecutivo y sus intenciones. Sólo con una carrera fortalecida puede brindarse equidad, progresividad y eficiencia en la administración fiscal.

– J.S.R.: ¿Cómo más se puede combatir la corrupción en la Dian?

– P.C.: La corrupción es un fenómeno causado por múltiples factores. Algunos asociados a las personas y su gran mayoría asociado a las malas políticas públicas. En la Dian no tenemos claridad, siempre hay ambigüedad. Nuestros sistemas son insuficientes, los controles precarios y nuestras facultades son muy poderosas. Es muy fácil caer en la cultura del atajo porque tampoco se estimula la cultura de la transparencia. Sin embargo, somos una inmensa mayoría la que tenemos afincada nuestra fortaleza en los principios. La corrupción se debe combatir acabando sus causas con una arquitectura simple de lo que hacemos, un fortalecimiento técnico y tecnológico y una clara ruta en donde la transparencia sea valorada.

– J.S.R.: ¿Cuál es su balance de la última mesa de negociación, en este año 2019, entre sindicatos y directivos de la Dian?

– P.C.: Es un balance muy precario. En la Dian habíamos avanzado en anteriores acuerdos de negociación en ampliación de planta, condiciones de carrera y definiciones salariales. Este año el gobierno cambió las reglas y nuestra mesa de negociación se limitó a aspectos bastante superficiales. No obstante permanecimos en ella y suscribimos los dos pálidos acuerdos que se lograron en temas de bienestar e incentivos. Con los acuerdos firmados anteriormente y lo alcanzado en la mesa nacional con las centrales obreras y el gobierno lo que sigue es exigir su cumplimiento. Todo nuestro accionar se enfocará en eso.

– J.S.R.: ¿Usted qué les dice al actual director general de la Dian José Andrés Romero y al presidente de Colombia Iván Duque?

– P.C.: Que sean responsables. Hay un diagnóstico serio realizado por Ernest & Young, hay un estudio sobre ampliación de planta de la Dian, hay leyes de la república, hay recursos económicos internacionales y hay voluntad de los trabajadores. Solo falta la voluntad política de hacer las cosas que se deben hacer y hacerlas bien. El país necesita y se merece una Dian fortalecida, autónoma, especial y eficiente. Fortaleciendo la entidad podemos evitar la elusión, la evasión y el contrabando, significando aumento de gestión de recaudo supliendo varias reformas tributarias.

– J.S.R.: ¿Usted a qué fue a Argentina en junio de 2019?

– P.C.: Sinedian hace parte de dos organizaciones internacionales de trabajadores: Frasur, que agrupa a los trabajadores de la recaudación fiscal de Suramérica y la ISP, que congrega a los servidores públicos del mundo. En Junio de 2019 se adelantó la Conferencia Américas de ISP y el Consejo Ejecutivo de Frasur, en donde ocupo la Secretaría General. En dicho marco de congreso y reuniones conexas hubo un evento, que organizó el Colegio de Abogados de la Capital Federal, sobre reformas laborales y negociación colectiva en el sector público. Fui invitado como ponente, junto a colegas de Suramérica, a exponer nuestras experiencias.

– J.S.R.: Además del sindicalismo, ¿a usted qué más le interesa y le gusta de la vida?

– P.C.: Los gustos sencillos. Compartir en familia, practicar fútbol, disfrutar el campo colombiano y las plazas de mercado. Visitarlas, apreciar su multicolor y deleitarse con su cocina es muy placentero.

– J.S.R.: ¿Cuál es su sueño sindical?

– P.C.: Que la Dian tenga un solo sindicato. Sólido en principios y activista en la defensa del ideario de unidad sindical.

– J.S.R.: ¿Usted cuál pregunta quiere que se le haga?

– P.C.: ¿Cómo se han afectado las labores aduaneras en la frontera colombovenezolana por la crisis migratoria?

– J.S.R.: ¿Cómo se han afectado las labores aduaneras en la frontera colombovenezolana por la crisis migratoria?

– P.C.: El descomunal bloqueo económico de Estados Unidos al pueblo venezolano ha provocado una crisis sin precedentes en todos los pasos de frontera con Venezuela. Ante el cierre del lado venezolano, no hay paso de vehículos, ni carga. La Dian se ha convertido en una herramienta de inhumanidad porque nuestros compañeros están cumpliendo las órdenes de decomisar hasta lo más básico y elemental, por ejemplo, un kilo de carne. Adicional a esta triste función, nuestros compañeros están expuestos a condiciones inseguras, en donde el enfrentamiento armado ha significado varios incidentes. Dejando a los trabajadores en medio de la línea de fuego. Como están las condiciones, creo que nuestro papel aduanero se ha desdibujado con las directrices insolidarias.

