- La derrota de la Federación Nacional de Cafeteros contra Termales Santa Rosa

La familia Arbeláez dueños de Termales Santa Rosa pudieron colocar su café en el país a pesar de la oposición

La empresa Recrefam S.A.S, que tiene de representante legal a Rodrigo Alberto Arbeláez, se debió enfrentar a la Federación Nacional de Cafeteros. Recrefam es el negocio que controla el famoso punto turístico Termales de Santa Rosa de Caval, que es uno de los puntos de turismo más reconocidos del Eje Cafetero.

El grupo económico detrás de Recrefam y del manejo de los termales es la familia Arbeláez. La historia de los termales comenzó en 1915 cuando don Miguel Arbeláez miró en su finca ganadera una fuente de agua termal; no obstante, don Miguel invitaba a sus familiares y amigos a descansar en las aguas. Para hacer la experiencia más amigable con la visita, el agricultor hizo un pozo. Años después, en 1939, un amigo de la familia les sugirió aprovechar las termales, los Arbeláez escucharon y levantaron un edificio.

Para 2025 los descendientes de Miguel Arbeláez mediante Recrefam velan por los Termales de Santa Rosa. Una de las decisiones tomadas fue incursionar en el negocio del café, para la tarea designaron a los abogados de TM Tamayo para legalizar su nueva marca de café, Termales Santa Rosa de Cabal. Una vez, la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, que tiene a la cabeza de Germán Alberto Bahamón, se enteró decidió impugnar la decisión.

Marcas enfrentadas

Para los abogados de la FNC la Superintendencia de Industria y Comercio la Superindustria no debía darle la razón a los Arbeláez. Su alegato se basó en la protección del DO, que significa Denominación de Origen y garantiza que el café es 100% colombiano e incluye la zona cafetera y se utilizaría en los cafés de Termales Santa Rosa.

En respuesta, los juristas de TM Tamay señalaron ser absurdo una confusión entre los cafés. Una vez los funcionarios de la SIC escucharon las partes le dio la razón a Recrefam S.A.S de los Arbeláez.

