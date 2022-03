La derribada estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali tendrá que ser reinstalada

Por: Marcela Barón |

marzo 14, 2022

La Personería Distrital de Santiago de Cali dando seguimiento a múltiples quejas ciudadanas, y en el marco de la preservación del patrimonio cultural del Distrito, emitió una acción preventiva a la Administración Distrital tendiente a la reinstalación de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, tras ser derribada el pasado 28 abril de 2021, en el marco de las manifestaciones ciudadanas llevadas a cabo en todo el país.

Este ente del Ministerio Público, requirió información a la Secretaría de Cultura y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la ciudad, con el fin de constatar los avances en la restauración de dicho monumento. Así mismo, en mesa de seguimiento el pasado 11 de enero de 2022, solicitó a dichos organismos, rendir cuentas respecto del estado actual de la estatua de Sebastián de Belalcázar, donde se tuvo conocimiento que desde el pasado 3 de diciembre de 2021, ya se había informado por parte del contratista restaurador la finalización de su trabajo, el cual fue recibido por funcionarios de la Alcaldía el 30 de diciembre de 2021, pero a la fecha no ha sido reinstalada. Frente a lo anterior la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido con la instalación de este bien patrimonial.

El Personero Distrital de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde señaló que “en garantía de los derechos de los caleños, la preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es fundamental y una obligación a cargo del Distrito, por eso desde la Personería instamos a la Administración para gestione de manera inmediata la reinstalación de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, en atención a sus calidades y a sus valores de carácter cultural que representa para los habitantes de Cali en el ámbito local, nacional e internacional”.

En virtud de lo anterior, este ente de control, actuando como garante de derechos y del orden jurídico, en especial del derecho de los caleños a gozar y disfrutar sin limitación alguna de los elementos que conforman su patrimonio cultural, se permite en ejercicio de sus funciones, emitir esta acción preventiva para que se adelanten las actuaciones administrativas, operativas y presupuestales a que haya lugar, con el fin de reinstalar en el menor tiempo posible el Monumento Estatua de Sebastián de Belalcázar, en su sitio de ubicación histórico (Calle 7ª Oeste con Carrera 2 Oeste del Barrio La Arboleda), en garantía del goce pleno del derecho de los habitantes de la ciudad, a disfrutar de los elementos de patrimonio cultural existente.

Para tener en cuenta

El marco normativo territorial vigente consagra el Monumento Estatua de Sebastián de Belalcázar como bien mueble de interés cultural de los caleños, convirtiéndolo además en un derecho que le permite disfrutar de los elementos interpretativos y comprensivos que el monumento brinda sobre nuestra historia e idiosincrasia, además se convierte en eje del disfrute de áreas de esparcimiento y contemplación para los ciudadanos, de gran presencia en el imaginario colectivo del turista nacional y extranjero, que lo convierte en un valor cultural de sin igual importancia.