- La derecha en Colombia ha sabido sintonizarse con los nuevos tiempos y por eso Abelardo de la Espriella se disparó

El resultado de las elecciones presidenciales será un reflejo de una nueva era en la que las redes, la IA y la crisis de los partidos marcan la pauta. Conversación

En medio de una campaña presidencial marcada por unos partidos políticos, el auge de las redes sociales y una ciudadanía cada vez más desconfiada de las estructuras tradicionales de poder, el catedrático y analista sociopolítico Pedro Medellín conversó con Juan Manuel Ospina sobre el profundo reacomodo político que atraviesa el país a pocos días de las elecciones del 31 de mayo en la que tres candidatos, principalmente, se pelean el ganar en primera vuelta o pasar a la segunda: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

| Lea también: El voto oculto que no aparece en encuestas puede sorprender el 31 de mayo: la mirada de Mauricio Vargas

La entrevista se convierte en una radiografía de un país que, según Medellín, ya no está viviendo simplemente una disputa electoral sino un cambio de época que redefine la manera de hacer política, de construir liderazgo y de interpretar el poder.

Pedro Medellín, Ingeniero de formación de la Universidad Nacional de Colombia y profesor en universidades como Universidad de los Andes y la propia Nacional, plantea que Colombia atraviesa una transición hacia un nuevo régimen político impulsado por la tecnología, las redes sociales y el debilitamiento de los partidos clásicos, mientras las formas de liderazgo personalista y comunicación directa ganan terreno en la opinión pública.

A lo largo de la conversación, Medellín sostiene que la política ya no está mediada principalmente por organizaciones partidistas sino por plataformas digitales capaces de conectar de manera inmediata a líderes y ciudadanos. En ese contexto, identifica fenómenos como el crecimiento político de Abelardo de la Espriella como ejemplos de una nueva forma de comunicación política basada en escuchar las redes más que en imponer discursos tradicionales. También advierte que sectores de izquierda permanecen aferrados a esquemas ideológicos del siglo XX, mientras nuevas derechas latinoamericanas han sabido interpretar mejor las dinámicas tecnológicas y emocionales de la comunicación contemporánea y pone de ejemplos a Milei en Argentina y Bukele en El Salvador.

La entrevista también deja ver una reflexión más profunda sobre el futuro del Estado, la economía y la democracia. Medellín argumenta que la inteligencia artificial, el papel de la energía y la transformación tecnológica están modificando incluso las bases clásicas del capitalismo y del trabajo humano. En su visión, las elecciones presidenciales no definirán solamente un gobierno sino dos modelos de país enfrentados: uno de corte liberal y otro basado en una mayor intervención estatal. En medio de la polarización, sostiene que Colombia vive una etapa de intensa politización ciudadana, donde las redes, las emociones colectivas y los nuevos liderazgos están reconfigurando el mapa político nacional.

Vea aquí la conversación completa:

Anuncios..