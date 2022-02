La demostración de que Gabriel Camargo es mejor dirigente que Fuad Char

.Publicidad.

Al Tolima se le escapó el título de liga en el segundo semestre de 2021, pero eso lejos de suponer un duro golpe para el equipo, fue una motivación para que Gabriel Camargo siguiera trabajando en hacer crecer a su equipo. Los nuevos fichajes que hizo estuvieron a la altura de un equipo grande y con ellos inició el 2022 dominando a placer el fútbol colombiano.

Líder parcial de la liga, el Tolima se enfrentaba al Cali en la vuelta de la Superliga. Se repetía la final del segundo semestre de 2021 y el equipo pijao se impuso por 1-0, resultado con el que se aseguraba el título ya que en el partido de ida habían empatado 1-0. Tolima lograba así un récord único en el fútbol colombiano: ser el único equipo que ha ganado todos los títulos posibles en el país, incluido el de segunda división.

-Publicidad.-

El último año del Tolima es simplemente espectacular. Fue finalista de copa en enero de 2021, campeón de liga en junio, subcampeón otra vez de copa en octubre y finalista de liga en diciembre. Ahora gana esta Superliga y redondea un año de ensueño, pero ahora el principal reto es trasladar ese éxito al plano internacional y por lo menos superar la fase de grupos de la Libertadores.

Publicidad.

Todo esto es lo que siempre ha soñado Fuad Char para su Junior y no ha logrado. Su última liga la ganó en 2019 y su último título fue la Superliga de 2020. A partir de ahí cada semestre construye equipos llenos de figuras que cobran una millonada, pero no llega a finales en Colombia y a nivel internacional es un fracaso constante y motivo de burla de los demás hinchas de otros equipos colombianos. Camargo le dio una verdadera lección a los Char no solo en finanzas, sino en administración y construcción de un equipo que actualmente es el mejor de todo el país.