La demanda de Esperanza Gómez contra Instagram llega a la Corte Constitucional

En mayo de 2021, Esperanza Gómez perdió su cuenta de Instagram en la que contaba con más de 5 millones de seguidores después de que la plataforma norteamericana la acusará de vender servicios sexuales. De inmediato, la actriz para entrenamiento de adultos mejor pagada y una de las más populares a nivel internacional, interpuso una demanda contra Meta Platforms y Facebook Colombia argumentando que fue censurada por discriminación denunciando que tenía los derechos que cualquier otra actriz o modelo que no se dedica a la pornografía ya que no infringió derechos de autor, no acosó, uso lenguaje apropiado y cumplió con la normativa legal de la plataforma.

Un año después, la Corte Constitucional decidió ponerle la lupa al caso de Esperanza Gómez y revisar la tutela que será estudiada en una audiencia este martes 15 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. La magistrada Natalia Ángel Cabo, será la ponente del caso, desde ya anunció que evaluará si Instagram infringe la libertad de expresión y co

