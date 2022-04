La decepción de Tulio Gómez con la mala dirigencia de Juan Carlos Osorio

.Publicidad.

Cuando Juan Carlos Osorio se convirtió en técnico del América hace solo 9 meses, todo parecía bien. El dueño de los escarlatas, Tulio Gómez, confiaba a ciegas en el DT risaraldense, que tras sus buenas campañas con Nacional, e incluso con la selección mexicana, se había ganado un puesto como uno de los mejores técnicos colombianos.

Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas de Tulio Gomez, Osorio se convirtió en un gran fracaso para los diablos rojos. Muchos inconvenientes hubo entre el DT y el dueño, y por la puerta de atrás, el día de ayer Juan Carlos Osorio se despidió del América.

📄 Comunicado oficial | Juan Carlos Osorio finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. pic.twitter.com/URxXCdZSvK — América de Cali (@AmericadeCali) March 31, 2022

Instantáneamente Tulio Gomez dio declaraciones, y dejó claro que con Osorio esperaba que el conjunto caleño funcionara como un relojito. “América siempre tiene que estar entre los primeros, dando la pelea. No hemos tenido buenos resultados. Con Juan Carlos Osorio, se hizo un contrato diferente, pero no pensamos que con él nos fuera a ir tan mal. Lo elegimos porque queríamos mejorar nuestro nivel, pero las cosas no se dieron." comentó del empresario, quien no ocultó su tristeza por los malos resultados.

Aún no se ha confirmado quién será el reemplazo del técnico risaraldense, pero no hay duda que con la nueva contratación Tulio Gomez tendrá mucho cuidado. No quiere volver a sufrir lo que sufrió con Osorio.