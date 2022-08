“La debe tener diminuta”: la respuesta de Amparo Grisales a tuitero que la criticó

.Publicidad.

Luego de que la actriz y presentadora participara de la promo para Colombia de House of Dragon, algunos internautas aprovecharon Twitter para lanzarle algunas pullas por su edad, un tema que parece molestarle bastante a Amparo.

Por su parte, Grisales compartió lo que significó su aparición en el lanzamiento de esta serie: “si me hubieran visto en esa época no me hubieran reconocido, con mi pelo largo y plateado. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales. Con la gente es diferente, si tan solo supieran por las que he pasado”, comentó ella en redes sociales.

Sin embargo, un tuitero le hizo una comparación que llevó a que Amparo le respondiera de inmediato. "Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia si canta o que Gustavo Bolívar fue inducido a deber plata a sus proveedores", escribió un usuario de esta plataforma, quien se hace llamar Jorge Henao.

Ante la burla, la presentadora no dudo en contestarle con un poco de sarcasmo. “Si sólo hubiesen tipos como usted. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene … cualquiera se queda virgen! Ah noooo… y con esa cara”, argumentó la actriz.

Frente al hecho, algunos internautas no dudaron en dar sus opiniones, por ejemplo, uno de ellos escribió: “la envidia no puede faltar, pero cayó muy bajo, y más viniendo dizque de un hombre que pesar que falta de quererse así mismo, pero como siempre quedaste como una Diva como una reina”.

…..si sólo hubiesen tipos como ud. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene ….. cualquiera se queda virgen!

Ah noooo… y con esa cara !!

