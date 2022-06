La crueldad de Margarita Rosa de Francisco con Rodolfo Hernández y su hija asesinada

.Publicidad.

Desde Bucaramanga el ingeniero Rodolfo Hernández hizo una rueda de prensa en sus redes sociales para explicar su plan de gobierno, dado que no está asistiendo a debates, sin embargo, ante las 1000 personas conectadas en sus redes, el candidato no pudo contener las lágrimas recordando el momento más amargo de su vida: el secuestro, desaparición y asesinato de su hija a manos del ELN en el 2004.

La escena quedó grabado en video y la actriz y militante petrista, Margarita Rosa de Francisco, publicó la fotografía del ingeniero atravesado del dolor, mofándose acompañado de un mensaje "Yo cuando me imagino a Rodolfo Hernández de presidente", hasta los simpatizantes del Pacto Histórico reprocharon este gesto y le recordaron que en política no todo vale. Las críticas le llovieron y a Margarita Rosa no le quedó de otra que borrar el trino y retractarse de su salida en falso.

Este es el trino:

¿No es bastante ruin @Margaritarosadf mofarse del dolor de una persona? En política no todo vale y es extraño viniendo de una persona inteligente y con sensibilidad como la suya. pic.twitter.com/wJwXRXDzCE — Alejandro Villegas O (@Villegasalejo) June 7, 2022

