- La crisis de natalidad acaba el negocio de los colegios privados, pero abre una oportunidad para mejorar la educación

¿Se imagina un salón de clases donde su hijo no sea un número? ¿Donde la maestra pueda conocer sus miedos, potenciar sus talentos y detectar a tiempo una dificultad? Ese mundo, que parece un lujo de países ricos como Finlandia o Singapur, está ahora al alcance de Colombia. Y no llegó por un aumento milagroso del presupuesto, sino por la puerta de atrás, disfrazado de una crisis demográfica que muchos solo ven como una amenaza.

La noticia, que encendió las alarmas en los ministerios de Hacienda y Trabajo, es la siguiente: según el más reciente informe del Dane, los nacimientos en Colombia se desplomaron un 31,3% entre 2023 y 2024, alcanzando la cifra más baja en una década con 453.901 nacidos vivos. La tasa de fecundidad cayó a 1,1 hijos por mujer, la mitad de lo necesario para reemplazar a la generación actual. En departamentos como Amazonas (-48,1%), Bogotá (-45%) y Santander (-39,7%), la reducción es tan drástica que los convierte en laboratorios anticipados del envejecimiento poblacional.

Las alarmas han sonado, como era de esperarse, por el sistema pensional y la fuerza laboral futura. Y sí, son preocupaciones legítimas. Pero mientras los economistas se rasgan las vestiduras, el Ministerio de Educación debería estar brincando de felicidad. Porque menos niños significa, inevitablemente, aulas más vacías. Y aulas más vacías son, en la práctica, la reforma educativa más costosa y difícil de implementar cayendo del cielo, sin que nadie la haya pedido.

La radiografía del hacinamiento: un problema que nos duele

Miremos los números con honestidad. Los datos de la OCDE para 2024 son implacables: Colombia tiene un promedio de 33 estudiantes por docente en secundaria. Eso no es una clase, es una multitud. Es el profesor convertido en vigilante, en un vozarrón que lucha por hacerse escuchar en el fondo del salón. Este ratio no solo duplica, sino que triplica el de los sistemas educativos más exitosos del mundo. Mientras Singapur opera con 10-15 alumnos por docente y Estonia con 11, nosotros hacinamos a nuestros jóvenes en aulas que imposibilitan cualquier atención personalizada. La ciencia lleva décadas estudiando el impacto de esta variable. Y la evidencia es contundente: el tamaño de la clase importa, y mucho.

La lección de Tennessee: el experimento que debería guiarnos

El Proyecto STAR (Student/Teacher Achievement Ratio) de Tennessee, desarrollado entre 1985 y 1989, es el estándar de oro en esta materia. Con la rigurosidad de un ensayo clínico, asignó aleatoriamente a estudiantes de kindergarten a tercer grado a clases pequeñas (13-17 estudiantes) o clases regulares (22-26 estudiantes). Los resultados, a los que este columnista ha tenido acceso, son una hoja de ruta para Colombia: los niños en clases pequeñas no solo superaron sustancialmente a sus pares en todas las pruebas estandarizadas, sino que los beneficios se mantuvieron en el tiempo. En cuarto grado, la ventaja persistía; en la secundaria, tenían mayor probabilidad de graduarse a tiempo y de presentar exámenes de admisión a la universidad.

Pero hay un dato que debería hacer reflexionar a cualquier funcionario público: la brecha de rendimiento entre estudiantes blancos y minorías se redujo en un 56% para quienes comenzaron en clases pequeñas. En un país como Colombia, con profundas desigualdades regionales y étnicas, replicar este hallazgo sería un acto de justicia social.

El factor vulnerable: SAGE y la equidad como objetivo

El programa SAGE (Student Achievement Guarantee in Education) de Wisconsin, implementado desde 1996 en escuelas de alta pobreza, buscaba lograr una relación 15:1 en los primeros grados. Los hallazgos complementan los del Proyecto STAR y son un espejo donde debería mirarse Colombia. Los estudiantes en clases pequeñas superaron consistentemente a los grupos de control, y los afroamericanos fueron los que más ganaron, cerrando la brecha de rendimiento. Los docentes, por su parte, reportaron algo que cualquier educador colombiano firmaría con la sangre: más individualización, menos problemas de disciplina y más entusiasmo por la enseñanza.

Malawi: cuando la pobreza no es excusa

Si alguien piensa que esto solo funciona en países ricos, un estudio publicado en Economics of Education Review (2025) analizó el caso de Malawi, uno de los países más pobres del mundo. Allí, la tasa nacional alcanza 62 alumnos por docente, llegando a 93:1 en las escuelas más desfavorecidas. Pues bien, las escuelas que lograron reducir esa cifra por debajo de 90 experimentaron una reducción de 3,6 puntos porcentuales en las tasas de repetición y de 0,6 puntos en la deserción escolar. Si eso funciona en Malawi, ¿por qué no habría de funcionar en La Guajira, en el Chocó o en las periferias de Bogotá?

El umbral del cambio: ¿cuánto es suficiente?

Un meta-análisis publicado en Educational Evaluation and Policy Analysis por Bowne et al. (2017) encontró algo crucial: la relación no es lineal. Para tasas de 7,5:1 o menores, la reducción de un estudiante por docente predecía un gran impacto. Para tamaños de clase de 15 estudiantes o menos, el efecto era significativo. Pero no se encontró una relación discernible para clases más grandes. Esto significa que existe un umbral a partir del cual la reducción comienza a tener impacto. Colombia, con 33:1, está muy por encima de ese umbral, lo que indica que incluso reducciones moderadas podrían generar mejoras sustanciales, especialmente en repetición y deserción, como demostró el estudio de Malawi.

La advertencia de Shanghái: no es una varita mágica

Ahora bien, una tesis de la Universidad Central China Normal (2018) que analizó datos de PISA 2012 nos obliga a ser cautos. Contrastando a Shanghái (primer lugar) con Perú (último lugar), encontraron que los modelos predictivos que funcionan en un país no son necesariamente aplicables a otro. Las diferencias culturales importan. Para Colombia, esto implica que reducir la ratio no es una varita mágica. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Debe ir acompañada de mejoras en la calidad docente, recursos educativos y apoyo socioemocional. Como advierte el Observatorio del Tec de Monterrey, "para que esto suceda, los docentes deben cambiar la forma en la que enseñan".

España: el vecino que ya se movió

Mientras Colombia debate el futuro de su sistema educativo, España ya está actuando. En febrero de 2026, el Consejo Escolar del Estado español aprobó sin oposición un anteproyecto de ley para reducir el número de estudiantes por aula. La ministra de Educación, Milagros Tolón, fue contundente: "La bajada de ratio aumentará la calidad de la enseñanza". El plan español, que se implementará entre 2027 y 2031, establece un máximo de 22 alumnos en infantil y primaria y 25 en secundaria. Y lo hace con un respaldo unánime de todos los sectores educativos. Allá entendieron que la calidad educativa no es un adorno, es una decisión política.

La oportunidad colombiana: sin excusas fiscales

Y aquí viene el punto central, el que debería incomodar a nuestros tomadores de decisiones. A diferencia de España, donde la limitación de espacio físico es un obstáculo, Colombia podría implementar la reducción sin requerir nuevas construcciones. Y a diferencia de cualquier otra reforma, esta no requiere una contratación masiva e imposible de financiar. La caída de la natalidad nos permite, simplemente, redistribuir mejor a los docentes que ya tenemos. La planta docente actual, bien organizada, puede lograr aulas de 15 a 20 estudiantes en primaria y de 18 a 25 en secundaria sin un peso adicional. La disminución natural de la matrícula hace que mantener la misma planta ya implique una reducción automática de la ratio.

La pregunta no es si podemos, sino si queremos. ¿Estamos dispuestos a priorizar las zonas más vulnerables, donde la evidencia del Proyecto STAR y SAGE muestra que los beneficios son mayores? ¿Aprovecharemos para cerrar las brechas de equidad que nos desgarran como país?

Conclusión: una decisión generacional

Colombia tiene hoy una oportunidad que no se repetirá. En veinte años, cuando esta generación reducida de niños sea adulta, el país será más viejo, más lento, más demandante de servicios de salud y pensiones. Si no invertimos hoy en su educación, habremos perdido el único tren que pasaba.

Como señaló el DANE en su informe demográfico, "esta es una señal clara de cómo la dinámica demográfica continúa transformándose en los territorios del país". Transformación que puede ser vista como amenaza o como oportunidad.

La ventana está abierta. La evidencia, desde Tennessee hasta Malawi, pasando por Wisconsin y Shanghái, está sobre la mesa. El ejemplo internacional de España, disponible. Solo falta la voluntad política para convertir esta crisis demográfica en la revolución educativa que Colombia necesita. Porque menos niños no son un problema. Son, si sabemos leer la historia, un milagro disfrazado de estadística.

