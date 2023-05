Alterada hasta las lágrimas: La crisis de Mara Cifuentes que demuestra que está más inestable que nunca

.Publicidad.

Mara Cifuentes,en los últimos años, se ha convertido en tema del que hablar y es que la modelo en varias ocasiones ha protagonizado diferentes controversias. Muchas de estas tienen que ver con su aspecto físico, pues en diferentes ocasiones ha compartido fotografías que no terminan siendo del agrado de todos. Además, se ha referido a algunas difíciles situaciones a las que se ha tenido que enfrentar como una adicción a drogas.

Recientemente, la salud mental de la modelo fue cuestionada por un video que ella misma compartió en sus redes sociales en el que se le ve bastante alterada y llorando.

A través de su Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, Mara Cifuentes publicó un video, que minutos después fue borrado, en el que desesperadamente pide que “pare el odio”. También, comentó que había perdido un vuelo por estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

“Dios, no puedo más. Los necesito, por favor ya no más odio. Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a todas las personas que me escriben y estoy teniendo pesadillas. No puedo más, es demasiado para mí (...) He tenido mucho miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas horribles. Lo siento mucho por todo lo que he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo (...) No sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayuda, por favor, Dios mío”.

En otro video, que también se ha hecho viral, Mara Cifuentes, aún llorando, contó que iba a viajar para encontrarse con su mamá y poder compartir el día. Sin embargo, le impidieron subir al avión porque estaba muy alterada.

“Por favor no consuman vicio. No, piensen antes de hacerlo. Esta es la quinta vez que tendré que ir a reposo mental. No lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter”.

La transmisión en vivo ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo. Después, Mara Cifuentes expresó a través de un texto en sus historias: “Gracias por tanto amor. Que se les multiplique por 100. Les amo. Estoy bien. Perdón. Hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida. Yo voy a estar bien. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

