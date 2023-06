La contradicción de Unicentro: "amigable con las mascotas" pero pésimo trato al animal de vigilancia

Los animales de vigilancia están encerrados en terribles jaulas como si no fueran importante. ¿Por qué no se dan cuenta de esto las instituciones de maltrato animal?

Por: Yenny espinosa |

junio 02, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En un centro comercial tan grande y querido como Unicentro, por su antigüedad, por el cariño que le hemos tomado los bogotanos y porque están implementando la política pet frendly, es el colmo que tengan doble moral:

Permiten que uno pueda estar con sus mascotas disfrutando de un paseo por el centro comercial, pero los animales que tienen para vigilancia están encerrados en unas terribles jaulas, como cualquier cosa, como si la vida de ellos no fuera importante; los tratan NO como seres vivos, en este centro comercial los tratan como cosas, ¿por qué no se dan cuenta de esto las instituciones encargadas del maltrato animal?¿por qué si claramente esto es maltrato? Por favor, hagamos algo: ellos sienten, les da frío, les da hambre, sed; no dejemos que sigan usando a estos seres tan hermosos en trabajos tan horribles e inhumanos

