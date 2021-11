La conchudez de Duque: llevar de pato a su hermano en cada viaje presidencial

.Publicidad.

Una de las promesas de Iván Duque para llegar a la presidencia en su campaña del 2018 era la de reducir el gasto público. Sin embargo esto no ha salido como se esperaba. Según lo demostró el periodista Daniel Coronell en su Reporte en W Radio, Iván Duque no solo llena su avión, con capacidad para más de cincuenta personas, sino que tiene un avión alterno y su esposa también tiene otro. En la gira de octubre, que los llevó por Europa y Asia y Estados Unidos, hubo uno que no se perdió ningún movimiento, fue Andrés Duque Marquez, su hermano, quien, a pesar de que no tiene velas en la presidencia, fue una presencia constante en las giras.

En el Reporte de este martes 16 de noviembre Coronell afirmó que “en las listas oficiales de pasajeros, en la casilla en la que se relaciona la función que cumple cada persona en el viaje, al señor Andrés Duque Márquez le anotan: ‘Invitado Especial’”

Andrés Duque además no tiene trabajo según lo dijo el periodista en su espacio en la W: “El hermano del señor presidente actualmente no tiene actividad laboral conocida, debe tener mucho tiempo libre; o si está trabajando, debe tener un jefe muy comprensivo o muy interesado en que se integre a esas comitivas, porque en los últimos seis viajes no se ha despegado de su silla en el avión presidencial. Lleva meses viajando”.