- La casa de muñecas

Es impresionante que en la casa en que la que vivó Enrique Grau en Bogotá junto a la sinagoga de la calle 94, tenga tantos fetiches de su vida

Es impresionante que en la casa que la que vivó Enrique Grau tenga tantos fetiches de su vida. Las Imágenes que se rodeó tienen en su mundo un sentido inquietante. Se trata de una red de paradigma que disponen un alto grado de relevancia, en tanto que las personas que trabajan a ellas reconocen su vigencia, sus categorías y pautas interiorizadas en esas personas que las referencias de tal manera que los concetos y pautas se sostienen interiorizadas en esas personas de tal manera que los conceptos y marcos de referencia propios de la mi la misma red producen credibilidad, se presentan normales empíricamente en un nivel ideológico, teórico y personal. El conjunto de estos elementos es convalidado por y con la interacción de los sujetos, en una vida, profana y vida íntima.

Se trata de La casa Grau donde vivió en Bogotá en la calle 94 con carrera 7, al lado de una sinagoga. En esa casa donde se guardan celosamente recuerdos, es tan formal como excéntrica. Ese mundo rodeado de conexiones donde sus autorretratos son centros magnéticos de su amor propio.

En estos estos días se encuentra en el taller, una exposición de grabados de mujeres o adolescentes, todas parecidas donde cambian detalles: en la cabeza- sombreros, lazos, flores o alguna circunstancia se regodea en un paragua para un viaje. realmente es una monotonía sin imaginación.

En su cuarto guarda en una repisa recuerdos donde se encuentran desde la partida de nacimiento en Panamá, su primera carta al niño dios donde con letra de niño le pide rifles y cuchillos hasta las carteras elegantes de la abuela. Desde un principio de una historia moderna hasta el final de accesorio humano.

Todo el conjunto es sobre su vida y sus obsesiones como las colecciones de objetos precolombinos, santos coloniales, colección de falos. Ropa interior femenina o la vajilla de la abuela. Como el venezolano, Armando Reverón convive con enormes muñecas de trapo en su casa en Macuto. En la casa de Grau, también aparecen colecciones de elaborados abanicos, vestidos para disfrazarse de mujer o máscaras para el carnaval de Barranquilla.

Es imposible coleccionar una lista de todo lo permitido. Pero lo imperativo queda fijado de forma inexorable una serie de grabados de mujeres todas muy parecidas. Son rostros de una hermandad que, para dar un aire nuevo, agrega adornos circunstanciales.

A estas alturas no me explico la foto de pintores de la ya vieja generación en las escaleras del Museo de Arte Moderno donde la historia muestra la verdad del paso del tiempo: sobran Manzur, Grau, Villegas. Viven para siempre Widemann, Botero, Ramírez y Villamizar. En estos momentos la obra Edgar Negret, aunque dejó de existir ya hace unos años, aparecen ridículas réplicas.

Casa Grau: calle 94,7-48

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