La carta de protesta de 15 exministros de Minas a Petro por meterse en la CREG

En los últimos días Gustavo Petro ha buscado, a través de un decreto, quedarse con las funciones que tenían las Comisiones de Regulación de Energía y Gas (CREG) y también con las de Saneamiento Básico (CRA) despertando todo tipo de alertas. Entre todas las reconvenciones esta carta de 15 ex ministros de Minas y Energía, 2 ex viceministros de minas y 8 ex comisionados de la CREG es la que más ruido ha generado.

La preocupación apunta a que desde 1992, cuando se generaron los apagones por la contingencia de sequía generada por el fenómeno del Niño, en pleno gobierno de César Gaviria, obligaron a apagones que hasta resolvieron cambiar la hora del país, cesaron a partir de la ley 142 creada en 1994, que ayudaron a planificar y a hacer más eficientes las entidades que prestan el servicio. Que el Estado se quede con las funciones de la CREG para bajar de un plumazo las tarifas de energía, podría generar los problemas que los ex viceministros señalan en esta carta al presidente:

La semana pasada fueron 13 Ex-Ministros de Salud quienes le advirtieron al Presidente las consecuencias de la reforma a la salud. Hoy son 15 Ex-Ministros de Minas quienes se unen para solicitarle a Petro medir el desastre que causaría en el sector si asume funciones de la CREG. pic.twitter.com/5QZqLjHI1O — Daniela Mercado Mendoza (@danielamercadom) February 13, 2023