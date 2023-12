La cárcel es necesaria, ¿incluso para los jóvenes?

Por: Luigi Parra Forero |

diciembre 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El video que circula en redes donde aparece el presidente de la República junto a la alcaldesa de Bogotá Claudia López es de no creer, ella señala que hace un año Bogotá tiene lista para la entrega al ICBF un centro de justicia penal restaurativa para jóvenes, pero que este gobierno no lo va a recibir porque tiene como política no meter jóvenes a la cárcel.

Sin duda Petro está siendo coherente con su estilo de vida, visión y propuesta, debemos recordar que, desde su llegada al poder, ha buscado varias maneras para liberar a los jóvenes de primera línea que participaron en diferentes hechos vandálicos y terroristas en el marco de las protestas y bloqueos del llamado estallido social. Él está dispuesto a negociar una paz total con toda clase de delincuentes, porque la paz es un bien mayor, así se debe sacrificar temporalmente la seguridad de los colombianos.

Para el mandatario, quien está inspirado en las ideas de Rousseau que dieron origen a la revolución francesa, los hombres no son malos por elección sino por las circunstancias, y sobre todo los jóvenes, quienes según él y todo su movimiento, son solo víctimas del accionar de los grupos violentos, de la pobreza y de la falta de oportunidades. ¡Un joven delinque porque no tiene más opciones!

Esta frase nos hace ver que cuando un joven o cualquier persona comete un crimen, no debemos juzgarlo, sino entender que es el resultado de una sociedad que le dio la espalda, y que por ende, no son culpables ni merecedores de ningún castigo, por el contrario, el dedo acusador debe ir hacía otros, hacia esa sociedad, a la cual se le debe reclamar con ira y preguntarle: ¿dónde estaban cuando esto pasó?, ¿por qué los obligaron a esto?

Por exagerado o ilógico que esto suene, esa es la idea que reina en la cabeza no solo de este gobierno sino de un sector de la sociedad, para la cual, las personas no actúan forzados por decisiones propias, y por ende tampoco se les debe hacer responsables.

¡Que error que se comete al creer esto!, estamos destruyendo el futuro de nuestra sociedad, se le está diciendo a las nuevas generaciones, que sus actos no van a tener consecuencias y que no las deben asumir, y sobre todo se está creando un caldo de cultivo para que los malos (ladrones, narcos, mafiosos, guerrilleros, terroristas, etc.) aprovechen esto en pro de sus intereses, por eso han aumentado delitos como el secuestro y la extorsión.

Si saben que existe un Estado y un sistema judicial que no castiga, el beneficio económico que se puede obtener por las economías ilícitas será cada vez más llamativo, y esa cultura traqueta que tanto se ha criticado en Colombia seguirá viva, porque ser malo pagará muy bien (económicamente), y lo que es mejor no se pagará con cárcel.

Como país necesitamos reaccionar rápidamente. No sirve de nada ocultar la realidad, el ser humano es proclive a la maldad, necesita ser corregido y contenido, que responda por sus actos y que pague por sus delitos, la cárcel es necesaria incluso para los jóvenes.