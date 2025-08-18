La candidatura de Pinturita Quintero pinta bien para él y muy mal para Colombia

Lo peor que podemos hacer es subestimar a Daniel Quintero. Es muy peligroso. Hábil, carismático, mentiroso, moral elástica. Además, el candidato que le gusta a Petro

Uno de los graves problemas de la democracia, sobre todo en países tropicales como el nuestro, es que unas son las cualidades que se requieren para ser buen candidato y otras muy diferentes las que se necesitan para gobernar bien. Y muy pocos políticos resultan buenos candidatos y buenos gobernantes.

Los políticos populistas suelen estar en la primera categoría, buenos aspirantes, malos gobernando. Son unos magos para seducir a las masas, son ingeniosos, suelen tener buena pinta, se expresan bien, son cínicos y mentirosos, saben conectar con la gente y hacen promesas incumplibles, pero tienen la capacidad de que la gente se las crea.

Daniel ‘pinturita’ Quintero es un clásico populista que reúne todas las características anteriormente mencionadas. Y, hay que admitirlo, se ha convertido en la vedette de la campaña presidencial.

A punta de propuestas estrafalarias como cerrar el Congreso y acabar con las notarías y de actos que muchos consideran “payasadas” ha logrado ponerse en el centro del debate.

Primero, tuvo el pepazo de aparecerse en la isla de Santa Rosa, que a Petro le dio por reclamarle al Perú y clavó en ese moridero una bandera colombiana. Un acto de soberanía lo denominó. Populismo puro.

La gran mayoría de los colombianos consideraron ridícula esa acción, pero la gran mayoría también se refirió a ella. Para nadie fue indiferente. Ese fue el primer gol que hizo el exalcalde de Medellín.

Pero el verdadero hit de Pinturita fue su aparición en el congreso de la Andi. En las redes sociales y en todos los noticieros de TV vimos como el hombre irrumpió en un debate en el que participaban los precandidatos Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa.

Nadie tiene ni idea que dijeron en el Congreso de la Andi Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo o Enrique Peñalosa. Pero todos nos enteramos que Pinturita se apareció en ese escenario y enarboló una bandera de Palestina.

Muchos consideraron que Quintero hizo el oso y metió la pata, porque el auditorio, compuesto mayoritariamente por empresarios, lo abucheó y le gritó ladrón.

Se equivocan de cabo a rabo quienes así piensan. Eso estaba totalmente calculado. Para quienes no son empresarios o no quieren a los empresarios, que, por desgracia, son muchos colombianos, la aparición del exalcalde paisa fue una jugada magistral.

Para quienes no son empresarios o no quieren a los empresarios, la aparición del exalcalde paisa fue una jugada magistral

El David que desafió a Goliat, ni más ni menos así lo ven los petristas y muchos militantes de la izquierda que no son seguidores del Presidente. E incluso muchos colombianos del común.

Otro acierto de Quintero es que tiene muy claro el target que quiere conquistar: quienes se han comido el cuento que Gustavo Petro ha venido repitiendo desde que se posesionó como Presidente: que los empresarios son unos ricos indolentes que solo piensan en aumentar sus ganancias, a costa de explotar a quienes trabajan para ellos. Mejor dicho, Pinturita está cosechando el terreno que Petro sembró.

Lo que hace aún más peligroso a Quintero es que es el candidato que le gusta a Petro y el que el Presidente considera puede sumar los votos para sucederlo. Con lo cual, no dudará en poner los enormes recursos del Estado en favor de esa candidatura.

Tan hábil ha sido la estrategia de Pinturita que ya nadie habla de que ha sido llamado a juicio y que enfrenta cargos muy serios que pueden conducirlo a la cárcel: peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Muy pocos recuerdan también, que otros 15 exfuncionarios de su Administración están envueltos en el mismo caso.

Y los que tienen presente el llamamiento a juicio de Pinturita ya no se acuerdan del caso que lo tiene enredado. A estos me permito refrescarles la memoria: según la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, cuando Quintero era su titular, benefició ilegalmente a los dueños de un lote llamado Aguas Vivas. Por cuenta de unas maniobras y tecnicismos jurídicos, el precio del terreno habría pasado de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones de pesos.

Y también han olvidado que la Alcaldía de Quintero fue un desastre para Medellín, que polarizó a los paisas, que se dedicó a hacer populismo, a crecer la nómina municipal y a hacer negocios. Quintero tuvo la osadía de hacer lo que ningún alcalde de Medellín se atrevió: politizó y clientelizó La joya de la corona de esa administración, EPM. De todo eso nadie habla ya.

Por todo lo anterior, lo peor que podemos hacer los colombianos que no queremos que a partir del año entrante nos gobierne un petrista, es subestimar a Daniel Quintero. Este hombre es muy peligroso.

Es hábil, carismático, mentiroso, cínico e ingenioso. Y lo ha demostrado con sus recientes actuaciones. Ya verán como en la próxima encuesta sobre preferencias electorales para la Presidencia, Quintero se pega una trepada importante.

Este personaje, además, es el único de los petristas que parece capaz de conseguir votos de otras vertientes de izquierda e incluso de centro izquierda. Los mismos sectores que eligieron a Gustavo Petro.

Los rivales de Quintero tienen que pellizcarse y comenzar a meterle imaginación y creatividad a sus campañas. Que, por cierto, hasta el momento han sido bastante sosas.

Pueda ser que no dejen que la imagen de Pinturita siga creciendo. Sería una verdadera tragedia para Colombia que pasara de manejar al país un loco y quedaramos en manos de un loquito.

