Juan Felipe fue encontrado tendido en el piso, cansado, deshidratado y con hambre en un rincón de la selva del Tapón del Darién. Hace unos meses decidió cruzar por uno de los lugares más peligroso del planeta para llegar a los Estados Unidos. Llegó con 400 dólares y la ilusión de cumplir el sueño americano para darle un mejor futuro a su hijo y a su esposa, pero nada de eso pudo ser.

El hombre cuenta que iba con un grupo bajando una colina y se lesionó el pie. Unos coyotes, nombre que reciben las personas que "ayudan" a transpostar a escondidas migrantes ilegales para llegar a Norteamérica, lo dirigían en la travesía. Pero al ver que se lesionó y no podía seguir caminando, le robaron los 400 dólares que llevaba y lo dejaron botado

“Me quise dar la nueva oportunidad de vida para irme a los Estados Unidos y realmente no le aguanté el ritmo a las personas con las que iba. Me dejaron tirado y se me llevaron la plata, los poquitos dólares que tenía”, dijo Juan Felipe. Pasar el Tapón del Darién no es fácil. Y que te dejen botado y te estafen en medio de esta situación, menos.

