La campaña presidencial de Humberto De La Calle tendrá que ser con Ingrid Betancourt y no con Fajardo

El senador Humberto De La Calle tendrá que apoyar la campaña presidencial de Ingrid Betancourt y no la de Sergio Fajardo como venía haciendo desde que ganó la consulta popular de la Coalición Centro Esperanza. El exnegociador de Paz se lanzó al Congreso con el aval de Verde Oxigeno, partido de Ingrid Betancourt, que recuperó su personería jurídica después de veinte años. Por lo tanto, debe apoyarla a ella y no a la Coalición Centro Esperanza para no incurrir en doble militancia con lo que correría el riesgo de perder su curul y a su vez no podría volver aspirar a cargos de elección popular.

El Ministerio del Interior fue el que dictaminó la situación. En un documento aclaró que Humberto De La Calle no podrá apoyar candidatos distintos a los de Verde Oxígeno, de lo contrario, perdería su curul. Con esta decisión, no le quedó de otra que retirarle su apoyo públicamente a Fajardo y dárselo a Ingrid Betancourt a quien ya le pidió que renunciara a su aspiración y unir fuerzas con Fajardo teniendo en cuenta que en las encuestas no ha logrado superar el 2% de aprobación en la intención de voto. Sin embargo, Ingrid Betancourt no seguirá la recomendación de De La Calle y continua en campaña.

