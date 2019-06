La caída del youtuber Juan Pablo Jaramillo

Tal vez de las cosas más complejas en esta era digital, es entender lo que los jóvenes consumen. No hubo un momento específico en el que para todos fuera claro que una youtuber como Luisa Fernanda W conocería sin ningún problema a artistas de talla mundial como Juanes, o que Calle y Poché estarían presentando unos premios MTV famosísimos: los ‘Miaw’. Nadie se lo esperaba, y probablemente se podían intuir que los impactos digitales llegarían, pero no con este golpe donde la fama parece haber cambiado en su forma de ser mirada.

Este mundo de YouTube, y el impacto que ha tenido, viene naciendo en Colombia desde hace ya unos 9 años, e incluso más. Fue cuando youtubers en México como Werevertumorro y Yuya, y en Colombia youtubers como Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Nicolás Arrieta, empezaron a experimentar con contenidos de puro entretenimiento o –en el caso de Yuya– de consejos o tips de belleza, un rol que vino a adoptar PauTips con el tiempo en el país.

Todos estos chicos se metieron de lleno en el mundo de la autoedición y autoproducción, no había alguno que tuviese de primera mano un equipo, y eran personas, sobre todo, que querían desarrollar esa parte artística sin necesidad de pedir un apoyo productivo para saltar a la fama, sino sencillamente permitirse con la web hacer un matrimonio perfecto. Para las generaciones anteriores es complejo entender lo que significa ser youtuber, no es fácil entender por qué estos niños son tan famosos y saltan tanto a la fama, pero la verdad es que tienen una ventaja que los famosos, en sus inicios, no tenían: son cercanos a su público, les hablan y conversan con ellos –unas tácticas que ya usan e implementan famosos–; les crean la falsa ilusión de que son iguales y de que no hay tal brecha con la fama. Digo que es “falsa ilusión” porque su público es el trampolín que permite que las grandes marcas lleguen a ellos, los contraten y su vida se pueda desarrollar de la mano de YouTube.

Juan Pablo Jaramillo es uno de los youtubers colombianos más viejos de todos, pero así mismo, es uno de los sujetos que más contenido ligth tiene. Si vamos a su perfil, los videos de “retos” y situaciones chistosas, unos que otros tratan de estar movidos por la comunidad gay; además, hace colaboraciones especiales con otros youtubers, incluso llegó a ser uno de los grandes precursores de otros famosos como Juana Martínez. Este youtuber ha apoyado a la comunidad LGBTIQ+, pero al parecer su orientación sexual no salió a la luz por primera vez en su canal de YouTube. Este joven estuvo estudiando en La escuela Casa Ensamble, y su orientación era reconocida por todos allí. Incluso tenía pareja abiertamente. Es decir que su sexualidad fue también de uso comercial, marketing y un amague por “salir al mundo”. Es peligroso esto porque abanderarse de luchas requiere de mucha responsabilidad, no es únicamente salir al mundo a decir que somos gays o que nuestra lucha más importante ha sido la aceptación, cuando hay una responsabilidad detrás de todo ello: sobre todo siendo una figura pública, que parece no tener consciencia del impacto que tiene.

Hace poco el youtuber confesó que sus vistas estaban bajando sin ninguna explicación. Aquí el video:

La verdad de esto es otra: los youtubers tienen que saber reinventarse, reapropiarse de su público y reconocer que no se trata de una salida por quién tiene más seguidores, y tampoco el “a costa de qué los tienen”. Los retos se han convertido en una forma de “reinvención” que ya no es suficiente para los públicos. Hay muchas personas que iniciaron el mundo de YouTube, y ya hoy día no sienten interés y un apego emocional a estas figuras que seguían en sus inicios: ellos crecen y necesitan que sus públicos también lo hagan.

Pero sentarnos a esperar que algún youtuber colombiano descreste públicos entre lo 13 y 17 años, con contenidos diferentes, y que propongan o inviten, será una de las esperas más largas de todos nuestros digitales tiempos.