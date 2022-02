La caída de Francis Ford Coppola, el creador de El Padrino

.Publicidad.

Nadie tuvo más poder que Coppola. En los setenta, en pleno Nuevo Hollywood, él era la última esperanza de los independientes que buscaban hacer sus propias historias sin depender de la taquilla ni de otros demonios. Sin embargo, su propia megalomanía terminó devorándolo.

Cuando Robert Evans joven cocainómano y productor de Hollywood, tuvo la idea de adaptar la novela de Mario Puzo al cine, pensaba en un elenco conformado por Robert Redford como Michael y George C. Scott como Don Corleone. Además, quería un director fácilmente maleable. Por eso contrató al joven de 33 años Francis Ford Coppola. Hijo de un fracasado flautista, este italonorteamericano, que de niño había sufrido de polio, fue uno de los más destacados alumnos que pasaron por UCLA y cuya película de terror experimental, Dementia 13, había demostrado el talento que tenía. Una vez leyó la novela de Puzo – un gordo apostador que en el momento de venderle lo derechos a la Paramount debía 20 mil dólares- Coppola supo que, si tenía el control total de la realización, podía romperla.

Para eso buscó a actores desconocidos de Nueva York, directamente salidos del Actor Studio, actores étnicos como John Cazale o Al Pacino quien, apenas lo vio Evans, afirmó que jamás “un tipo con aspecto de rata de alcantarilla” podía actuar en alguna de sus películas. Para colmo Coppola había escogido como el Don al complicadísimo Marlon Brando, quien en ese momento era un indeseado en los estudios por su rebeldía y mal comportamiento – se decía que durante el rodaje del Motin del Caine infectó de gonorrea a media Tahití- Pero una vez vieron la prueba que le hicieron a Brando para interpretar a Don Corleone, la quijada agrandada, la voz chillona como una vieja cobaya,se doblegaron y dijeron que si.

Coppola fue tan meticuloso que hasta le hizo el casting a los extras para conferirle al Padrino esa autenticidad que la hace tan real, tan cercana al documental. A pesar de los retrasos en el rodaje, del sobrecosto, El padrino fue, en su momento, el más apoteósico éxito de taquilla de todos los tiempos, una producción que costó 20 millones de dólares y ha recaudado mas de 500 millones desde su estreno hace ya 50 años.

El Padrino II dobló el éxito de su antecesora pero Coppola no supo aprovechar la buena racha y se metió de cabeza en un proyecto que lo hundiría financieramente. Sus asesores le decían que irse a las inciertas Filipinas de Ferdinando Marcos a filmar Apocalipsis Now, ese Conrad con ácido, era una locura. Y vaya que lo fue. El rodaje fue una pesadilla. Harvey Keitel, que fue la primera opción, se doblegó ante la malaria de la selva. Martin Sheen, su reemplazo, tuvo un infarto lo que retrasó aún más un rodaje que duró dos años y que tuvo, entre otros despropósitos, pagarle un millón de dólares a Marlon Brando por cada día que hiciera de rodaje. El presupuesto se elevó hasta los 40 millones de dólares, la mitad los puso Coppola y aunque la película recaudó en su momento unos muy respetables 90 millones de dólares no fue el éxito que necesitaba el desmesurado Coppola para salirse de la industria.

En los ochenta tampoco dio pie con bola y su último éxito mundial, además de la tercera parte de El Padrino, fue su sublime adaptación del Drácula de Bram Stoker. Después vino una mala racha que nunca terminó. Coppola se tuvo que ir hasta Rumania para buscar financiación y en el 2008 lo encontramos prácticamente pidiéndole a los argentinos que le trabajaran gratis en su mediocre Tetro.

Fue una venganza dulce para los estudios ver como todo el talento de Francis desaparecía para siempre porque sus últimas películas son francamente detestables. Ahora, que se cumplen 50 años de El Padrino, es una buena excusa para ver una de las películas más monumentales de todos los tiempos.