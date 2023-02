.Publicidad.

Karol G se ha posicionado como una de las cantantes más influyentes en colombia, su carisma, belleza y talento, la han llevado a abrirse paso en una industria principalmente representada por hombres. En los últimos días, la paisa se encuentra enfocada en su nuevo proyecto y con ello la promoción del mismo.

A través de Instagram, Karol G ha compartido diferentes contenidos con los que le está haciendo publicidad a su nueva canción junto al cantante Romeo Santos.

En una de las fotografías más recientes de esta campaña, la artista colombiana se dejó ver muy sensual luciendo un traje de aberturas que cubrían lo necesario. A pesar de que muchas personas destacaron lo atractiva que se veía, muchos otros la atacaron por la manera en que luce su cuerpo.

“Soy la única a la que no le gusta la primera foto”, “Es momento de naturalizar los cuerpos, lo que es perfecto para ella de repente no es perfecto para otros, lo importante aquí es que ella se acepta y se muestra segura”, “A mi no me interesan sus cambios físicos por que ella no es famosa por su cuerpo ella es famosa por su música”, Son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, hubo un comentario en específico que llamó tanto la atención que Karol G en el que señalaban que las fotos no le favorecen en lo absoluto, que no pudo aguantar en responder.

Karol G señaló que a diferencia de lo que pensaba la persona que hizo el comentario, el objetivo de las fotos no es favorecerla porque su cuerpo es así y es algo que no puede cambiar, además hizo referencia a que su cuerpo lucía de esa manera gracias al perro caliente que hace unos días recibió a uno de sus fans.

También hizo una invitación a sus seguidores a que no permitan que nadie distorsione su imagen y aseguró que todas las personas son bellas sin importar su apariencia “Que chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero”.

Su mensaje terminó con una invitación a la empatía y a no opinar sobre la apariencia ajena.