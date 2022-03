La bulla en Minca saca corriendo a turistas extranjeros

Por: Antonio Ramírez |

marzo 15, 2022

Más allá del discurso gubernamental (que raya en la negligencia de tan ingenuo), Colombia está aún a años luz de ser un destino turístico de talla mundial.

Falta muchísima cultura de atención y servicio de calidad al turista extranjero.

Basta darse una vuelta y pernoctar el fin de semana en el pueblo de Minca, en Magdalena, para comprobarlo.

Las escasas tres discotecas, estaderos o como se llamen, ubicados sobre la calle principal, hacen una bulla vergonzosa, que el sábado se extiende más allá de las tres de la mañana y los domingos como hasta la una de la mañana.

Y lo peor es que todo esto ocurre al lado de la estación de Policía, cuyos agentes, que parecen de adorno, no hacen nada para evitarlo.

Los hostales cercanos son los primeros en resentir este problema. Mucho visitante extranjero que llega a Minca lo hace por lo general con ganas de descansar, para reponerse de largos vuelos o extenuantes jornadas de viaje previas.

Pero si tiene la mala suerte de llegar en sábado o domingo a estos hostales, termina arrepintiéndose no solo de haber viajado a ese pueblucho, sino incluso a Colombia.

Son ya innumerables los extranjeros que en sus camas han intentado dormir sin lograr conciliar el sueño por la mentada bulla el fin de semana, reclamando incluso al encargado del hostal por no haber prevenido en internet sobre este inconveniente.

Una solución inmediata, por el bien de esos visitantes que con sus dolares mueven la economía de la región, es que el estruendo no se permita más allá de las 10 u 11 de la noche, que es una hora razonable.

Y si los mentados chuzos quieren seguir abiertos hasta más tarde, pues que sea con una música bien bajita, de tal modo que los huéspedes de los hostales cercanos puedan dormir.

Ojalá las autoridades locales, departamentales y nacionales hagan eco de esta denuncia.

De lo contrario, son muchos los visitantes extranjeros, créanme, que no solo se están arrepintiendo de haber viajado a Colombia y pensando en no volver, sino también en no recomendarlo a sus conocidos, en detrimento de la economía de la región y del país.