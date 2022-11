La bomba de humor e incorrección política en "Una monita bien teñida"

Por: Emilio Alberto Restrepo |

Cuando algunas mujeres se embarcan en proyectos literarios, muchas veces buscan ser políticamente correctas y sembrar su punto de vista, bien como testigos de alguna historia o como narradoras omniscientes que recrean un mundo que consideran susceptible de ser contado o para denunciar una situación que consideran arbitraria y digna de ser denunciada.

Pero hay otras que se embarcan en un viaje interior que literalmente es una travesía al corazón de las tinieblas de su propio infierno.

Este libro de Pao Restrepo da cuenta de eso.

Pocas veces había visto una autora que se propusiera, con toda naturalidad y sin pretender ser exhibicionista o esnob, ser políticamente incorrecta. Una mujer en su estado natural de vida en contravía, a la que para ella lo natural es el rechazo, la caída, el cuestionamiento constante, pero nunca la indiferencia.

Con la característica de que no se resigna a eso, porque sabe que tiene su propia voz que echa chispas cada que confronta la vida cotidiana, que no es la misma que los demás quieren que ella viva. Porque se aleja del canon y lo confronta. Porque sabe que no es lo que quiere ser, eso que los demás (la autoridad, los padres, los maestros, los jefes) quieren que ella sea.

Pero va más allá de una rebeldía gratuita.

No tiene miedo a contar en cada una de sus historias la sucesión de fracasos, las caídas dolorosas después de sus pequeños triunfos, la condición de exestrella de la televisión(si es que eso existe), los encuentros circunstanciales, las relaciones rotas, el sexo casual que puede ser calificado de bueno o de malo y no importa; el contacto con la drogadicción, la delincuencia, la noche superficial de las zonas rosa de nuestras ciudades tercermundistas.

Todo en un ambiente de apariencia light que va mucho mas allá y lleva a conclusiones dolorosas y profundas que no son para nada superficiales o vacías como se pueden interpretar en una primera mirada

Es un libro valiente, refrescante y divertido. Una bocanada de aire nuevo para una literatura colombiana teñida de violencia, desplazamientos y amargura. Aquí la amargura es de otro orden, nos sacude la consciencia mientras nos arranca una carcajada. Es una voz auténtica de una mujer que sabe que es distinta, que va en contrasentido y que no teme por ello.

En la tradición de nuestra literatura no recuerdo haber conocido una propuesta tan irreverente, tan alejada de las posturas convencionales.

Cada texto es una bomba de humor, de rebeldía festiva; cada estampa pinta a una mujer que se sabe bella e inteligente pero que no está conforme consigo misma, que sabe que no ha logrado concitar una relación estable y profunda con los que la quieren (o la soportan) en esa relación extraña de amor-odio que marca una vida salpicada de los efectos colaterales del oficio de vivir. De una existencia signada por la bipolaridad, en el sentido médico del término.

Y cada narración pinta al ángel y al demonio que se debaten dentro de la mente y el cuerpo de Pao y toman forma en un personaje muy poderoso que daría lugar a una saga perfectamente posible de aventuras que atraviesan el ambiente de la noche literaria de ciudades como Medellín y Buenos Aires:

La Monita, una bomba atómica de la cual no sabemos qué esperar, en la cual nada es estable y la acción y el entretenimiento están garantizados. No así la cordura ni la corrección, pero en un personaje como ese son innecesarias.

En hora buena este libro, muy recomendado, lleno de gracia y honestidad. Muestra una forma admirable de burlarse de sí misma y de las instituciones. Sin proponérselo conscientemente, no deja ídolo con cabeza y el asombro teñido de sonrisa amarga se siente en cada una de sus páginas.

Este libro es para leer con desenfado y sin prejuicios. Ojalá con un buen trago al lado y la banda sonora de un buen disco de rock en español, ojalá argentino. Y después de eso, como dice Pao, ¡que vuele mierda al zarzo. Ya nada debe importar. Total, al final, todos vamos a terminar muertos y en poder de los gusanos!

Reseña del libro «Una monita bien teñida» escrito por Pao Restrepo Álvarez, Editorial Libros para pensar, Medellín, 2022.

