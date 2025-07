La bodega oculta en el centro de Bogotá donde se consiguen electrodomésticos mucho más baratos

Anuncios.

En pleno centro de Bogotá, entre las calles agitadas y los vendedores que ofrecen de todo, hay un lugar que parece un secreto bien guardado. Es una bodega grande, pero discreta, que pocos conocen y que quienes la descubren suelen recomendar con entusiasmo. Se llama la Gran 13, del grupo Mansión, y está en la carrera 13 #13-57. Allí, detrás de una fachada sencilla, se apilan lavadoras, televisores y otros electrodomésticos nuevos a precios que cuesta creer.

Quien entra por primera vez se sorprende con lo que encuentra. Hay lavadoras por menos de 600 mil pesos y televisores desde 640 mil. Incluso, algunos modelos que afuera superan el millón de pesos, aquí se venden por mucho menos. Parte del secreto está en una sección especial: allí se exhiben productos con pequeños “detallitos”, como rayones casi invisibles o algún golpe leve. Son aparatos nuevos, con garantía, pero que estuvieron en exhibición o sufrieron alguna marca durante el transporte.

Esos detalles, que no afectan para nada su funcionamiento, son la razón de los descuentos. En muchos casos el precio baja hasta 300 mil pesos, lo que explica por qué esa sección es la más visitada y por qué los electrodomésticos allí duran poco. Quienes saben llegan temprano y no dudan en llevarse lo que encuentran, porque las oportunidades no se repiten.

La ubicación es otro punto a favor. La bodega queda en una zona a la que es fácil llegar tanto en TransMilenio como en carro, en medio del movimiento del centro, pero lo bastante escondida para que siga siendo una especie de hallazgo. Y, a veces, quienes compran se llevan una sorpresa extra: un pequeño regalo como muestra de agradecimiento. La Gran 13 es de esos sitios que demuestran que todavía se pueden encontrar buenos precios y buena calidad en la misma bolsa. Un rincón de la ciudad donde ahorrar no significa conformarse con menos.