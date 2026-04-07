- La batalla que perdió Simón Bolívar antes de llegar a Pasto y que cambió el rumbo de la independencia en Suramérica

Hay combates que se deciden en el instante del choque, y otros cuyo verdadero significado solo se revela cuando se los observa dentro del curso completo de la guerra. En las montañas del sur de la Gran Colombia, entre quebradas profundas, vegetación cerrada y caminos apenas insinuados en la geografía, se libró una batalla cuyo resultado inmediato ha sido ampliamente debatido, pero cuyo valor real solo emerge al analizarla dentro de una dinámica mayor.

Bomboná pertenece a esta última categoría: no como un triunfo táctico evidente, sino como un episodio complejo que, examinado con rigor militar, se comprende mejor no como una victoria en el campo de batalla, sino como un episodio necesario dentro de un desenlace estratégico de alcance continental.

En 1822, la guerra de independencia había dejado de ser un proceso local. Se desarrollaba como una operación continental en toda Suramérica, articulada en varios teatros de operaciones que avanzaban de manera convergente. Desde el sur, las campañas iniciadas por José de San Martín en Argentina, consolidadas con las victorias de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), y sostenidas políticamente por Bernardo O'Higgins, habían asegurado la independencia de Argentina y Chile, proyectando la ofensiva hacia el Perú, centro del poder realista en el continente.

En el espacio rioplatense, la resistencia liderada por José Gervasio Artigas en la Banda Oriental evidenciaba la complejidad política y militar del proceso, en medio de disputas por el control territorial y la organización de los nuevos Estados. Desde el norte, el avance de Simón Bolívar, tras las victorias de Boyacá (1819) y Carabobo (1821), había consolidado el núcleo político y militar de la Gran Colombia, permitiendo proyectar la campaña hacia el sur con el objetivo de asegurar Quito y cerrar el corredor andino. En este contexto, la guerra no se decidía en una sola batalla, sino en la articulación de campañas simultáneas. El proyectado encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil reflejaba precisamente esa convergencia estratégica. El tiempo, en consecuencia, no era un factor secundario: era determinante.

El análisis de la campaña permite identificar con claridad la intención inicial del mando patriota: evitar un enfrentamiento directo en la región de Pasto. Esta intención se materializaba en una maniobra de rodeo, una acción de desbordamiento operacional orientada a circunvalar el volcán Galeras, utilizando rutas alternas que permitieran mantener la dirección hacia Quito sin empeñar fuerzas en un terreno claramente desfavorable. Desde la doctrina militar, esta decisión se enmarca en los principios de la maniobra y la economía de fuerzas, al evitar el punto fuerte del adversario y preservar la capacidad de combate para el objetivo principal.

La guerra, sin embargo, no se desarrolla conforme al plan ideal. Las fuerzas realistas, bajo el mando del coronel Basilio García, se adelantaron a la maniobra patriota y ocuparon posiciones en Bomboná, bloqueando el avance hacia el sur. En la doctrina militar, esta situación se denomina una intercepción sobre la línea de operaciones. A partir de ese momento, el mando patriota pierde toda su libertad de acción. La decisión ya no es si combatir o no, sino cómo resolver una situación que compromete la continuidad de la campaña del sur. La batalla, en consecuencia, no fue buscada en condiciones favorables: fue impuesta por causa de las circunstancias operacionales.

El combate en Bomboná no puede entenderse sin considerar la organización y el estado moral de las fuerzas enfrentadas. El ejército patriota, integrado por unidades veteranas de la Gran Colombia —entre ellas los batallones Rifles, Bogotá, Vargas y Voltígeros, apoyados por rudos lanceros de caballería y fuerte artillería— constituía una fuerza disciplinada, con experiencia en campañas ofensivas y con un alto nivel de cohesión. Su moral era elevada, impulsada por el objetivo estratégico de liberar Quito y consolidar la independencia de toda América del Sur. Sin embargo, se combatía en condiciones adversas: lejos de sus bases de abastecimiento, con desgaste acumulado y en un terreno que limitaba sus principales capacidades, especialmente la maniobra y el empleo de armas combinadas.

Por su parte, las fuerzas realistas presentaban una organización mixta, compuesta por tropas regulares y milicias locales bajo el mando de Basilio García, con jefes como Manuel de Viscarra, Pantaleón Hierro, Ramón Zambrano y Estanislao Merchancano y su "escuadrón invencible". Estas fuerzas no solo ocupaban posiciones elevadas, sino que conocían profundamente el terreno y combatían en defensa de su espacio, lo que reforzaba su cohesión y su resistencia. La moral realista, en este contexto, no era inferior: estaba anclada en la defensa del territorio y en la ventaja táctica que ofrecía el terreno.

El enfrentamiento se desarrolló en condiciones propias de la guerra de montaña: combates fragmentados, dificultad de coordinación, ataques frontales obligados y maniobras limitadas. Las fuerzas patriotas avanzaron bajo fuego hacia posiciones más elevadas, sufriendo un desgaste considerable. Aunque lograron presionar a las fuerzas realistas, no consiguieron su destrucción ni una ruptura decisiva del dispositivo defensivo; por el contrario, sufrieron la mayoría de bajas, calculadas en 600 o 700 entre muertos y heridos, mientras las fuerzas realistas se relata que fueron 100 o 200 entre muertos y heridos. En todo caso, las bajas del ejército patriota fueron considerablemente más elevadas. Fuentes cercanas a los hechos, como las de José Manuel Restrepo, permiten estimar varios centenares de muertos y heridos, reflejando la intensidad del combate en condiciones desfavorables.

Algunos relatos historiográficos, difundidos en la tradición regional, señalan que circuló la versión de una inminente toma de Pasto, lo que habría influido en el repliegue de fuerzas realistas. Este hecho ha sido interpretado como el indicador de la victoria patriota a la luz de los estándares de la guerra de la época, donde se consideraba que quien toma el campo de batalla o los estandartes del enemigo es quien ganaba la batalla. No obstante, desde el análisis militar, este elemento resulta insuficiente para calificar el resultado del combate. El ejército realista conservó íntegramente sus capacidades militares: no fue destruido, no fue perseguido y mantuvo su capacidad de combate. En consecuencia, desde el punto de vista táctico, el combate no puede clasificarse como una victoria decisiva.

El verdadero significado de Bomboná se encuentra en su relación con los eventos posteriores. La victoria de Antonio José de Sucre en Pichincha (Quito) modificó de manera definitiva la situación estratégica. A partir de ese momento, las fuerzas realistas en Pasto quedaron aisladas, sin posibilidad de recibir apoyo ni de articularse con otros ejércitos. Esta nueva realidad hizo insostenible mantener esa guarnición en la región. El desenlace fue la capitulación, formalizada en acuerdos conocidos como la Capitulación de Pasto y el Acuerdo de Berruecos, que permitieron la entrada de Bolívar en la ciudad en un contexto completamente distinto al del momento de la batalla.

La Batalla de Bomboná no puede interpretarse de manera aislada ni evaluarse únicamente desde el resultado inmediato del combate. Desde el punto de vista táctico, no presenta los elementos propios de una victoria decisiva: no hubo destrucción del adversario, no se consolidó el control del campo de batalla y no se explotó el resultado. Sin embargo, desde el nivel operacional y estratégico, su papel es innegable. La batalla permitió la continuidad de la campaña del sur, contribuyó al desgaste del dispositivo realista, fijando las tropas de Pasto en su guarnición y se integró en una secuencia de operaciones que culminaron en la victoria de Pichincha y en la capitulación de Pasto, abriendo el paso para las batallas de Junín y Ayacucho, consolidando así la independencia de Suramérica. Bomboná debe ser entendida en su verdadera dimensión: no como una victoria táctica, sino como un combate necesario dentro de una maniobra mayor.

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