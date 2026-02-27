La batalla por el Congreso arranca con el reto de que las mujeres dejen de ser minoría

Con 3.144 candidatos en la carrera, la brecha de género sigue siendo el gran desafío. En Antioquia, más de 5.4 millones de personas están habilitadas para votar

Llegó el momento de las grandes decisiones; de cruzar el Niágara en bicicleta. Según se le atribuye al gran Julio César cuando, presto a cruzar el río Rubicón por allá por el año 49 a.C., exclamó: “Alea iacta est”, frase latina que significa "la suerte está echada". Y es, ni más ni menos, el fiel retrato de lo que se vive en centenares de miles de campañas políticas en el país cuando compiten por un escaño en las disputadas corporaciones legislativas de Senado y Cámara, cuya hora cero se dará el domingo 8 de marzo.

La persistente brecha de género

Para comenzar, digamos que de los 3.144 candidatos inscritos para los comicios, 1.286 son mujeres. Una cifra superior en 170 en comparación a las aspirantes de 2022, de acuerdo a los registros de las autoridades electorales. Sin embargo, la balanza sigue inclinada en favor de los hombres, quienes colman las listas con un 60 % de los aspirantes, frente al 40 % de las mujeres que tratan de abrirse camino en un mundo que les ha sido hostil.

En la actualidad, de los 108 senadores, apenas se cuentan 32 mujeres (30 %), mientras que en la Cámara de Representantes la participación femenina es del 29 % (54 de 187). En Antioquia el panorama no es más fácil: de 15 senadores, solo 4 son mujeres; y de 17 representantes a la Cámara, apenas 3 son mujeres. No es un reto menor, considerando que ellas enfrentan mayores dificultades al responder simultáneamente por otros deberes sociales y familiares.

Antioquia y el Bajo Cauca en cifras

De acuerdo con la Registraduría, en Antioquia podrán votar 5.404.926 ciudadanos (2.796.096 mujeres y 2.608.910 hombres), en 16.388 mesas dispuestas en todo el departamento. En la región del Bajo Cauca, el potencial electoral alcanza los 212.664 electores.

Radiografía electoral por municipios en el Bajo Cauca:

Municipio Censo Electoral Hombres Mujeres Puestos Caucasia 78.183 38.270 39.913 28 El Bagre 42.682 21.876 20.806 7 Tarazá 25.953 13.544 12.409 10 Nechí 22.306 11.907 10.399 8 Zaragoza 22.036 11.341 10.695 8 Cáceres 21.504 11.332 10.172 8

Lo que está en juego no es de menor cuantía: se trata de elegir a quienes tendrán en sus manos fijar las nuevas reglas de juego para el país y diseñar la nueva arquitectura constitucional.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..