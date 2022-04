La avaricia desenfrenada de James, dejar el fútbol qatarí para irse a jugar a Arabia Saudita

Lo que está pasando con James no lo entiende nadie, se fue al fútbol de Qatar para tener alguna regularidad, pero las lesiones no lo han dejado, y además, prefiere ponerse a jugar videojuegos o disfrutar la vida de lujos que le ofrece el país asiatico, que preocuparse por su capacidad física.

En las últimas horas, su equipo, el Al-Rayyan, confirmó una nueva lesión del colombiano que lo alejará de las canchas por al menos tres semanas, y él, como si nada hubiese pasado, está en Arabia Saudita comiendo en restaurantes cinco estrellas y dándose una vida de jeque. Es más, se le vio con un empresario saudí que, según información, quiere convencerlo para que se vaya a jugar a la liga de fútbol de Arabia Saudita.

Meshal Alsefai es el nombre del empresario, que con una foto confirmó la reunión con James Rodríguez “Fue un honor y un placer verlos hoy, mis mejores deseos hasta que nos volvamos a encontrar” fue lo que escribió el saudí en la publicación, que de inmediato fue respondida por periodistas del país preguntando si quería fichar al 10 de la selección.

It was an honor and pleasure to see you today, my best wishes until we meet again.@jamesdrodriguez pic.twitter.com/5tUo1yoATv

— مشعل السفاعي (@meshal_alsefai) April 22, 2022