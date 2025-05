La arremetida de Mauricio Vélez contra el Canal RCN y el programa 'Buen día Colombia'

Durante una entrevista, el actor y presentador habló de lo que pasó durante su temporada en el canal y el programa, comentando que no estaba feliz

La figura de Mauricio Vélez es muy reconocida en el país, tanto por su carrera en los medios como por sus pasos como cantante. Aunque su labor como actor y presentador lo llevaron a tener una mayor presencia, el hombre lleva un buen tiempo alejado de la televisión. Su última casa fue RCN, donde hacía parte del programa Buen día Colombia. Pese a ser uno de los favoritos del público, desapareció repentinamente y nadie entendía el porqué.

Las razones que llevaron a Mauricio Vélez a dejar RCN y su puesto en Buen día Colombia

Rara vez se conocen las razones inmediatas por las que una figura pública deja su posición en algún canal. Sin embargo, muchos optan por hablar tiempo después y revelar aquello que el público desconoce. Esto fue lo que ocurrió con Mauricio Vélez, quien recientemente pasó por el espacio de Yo, Camilo. Allí comentó que "nadie sale de un lugar en el que está contento", dejando claro que su última temporada en RCN no fue tan buena como muchos podrían imaginar.

Mauricio Vélez.

Temas como la relación con algunos compañeros llegaron a generar problemas que chocaban con sus creencias personales. Aunque en un principio no dio detalles, poco después habló de un hecho que lo afectó profundamente. Esto ocurrió con Andrés López, quien en algún momento decidió ir en falda al programa de RCN. Si bien Mauricio no expresó sus opiniones al aire, confesó que le costó guardar silencio, pues sentía que debía respetar la dinámica de Buen día Colombia, aunque no compartiera ciertas decisiones.

Pero esto no fue todo. La falta de experiencia también fue uno de los puntos que criticó.

"Es muy difícil trabajar con personas que tienen menos experiencia que uno en televisión", comentó Vélez. Al parecer, las decisiones creativas de la directora del programa le generaban conflictos, ya que consideraba que eran fruto de la inexperiencia, y eso se veía reflejado en el desarrollo del formato.

En ocasiones, sentía que debía hacer mucho esfuerzo para mantener la energía, y también percibía que al programa le faltaba ritmo, algo que no podía cambiar por sí solo. Su salida respondió finalmente a una tensión que venía creciendo desde hacía tiempo. Por eso, terminó siendo la mejor decisión, pues el presentador encontró la tranquilidad que tanto necesitaba.

