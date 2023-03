“Amo mi cuerpo” La arremetida de Mara Cifuentes a quienes critican su delgadez

.Publicidad.

La modelo Mara Cifuentes se abrió paso en la farándula colombiana con su participación en el reality ‘La agencia: Batalla de modelos’ de Caracol. Desde allí, su reconocimiento ha ido aumentado y con ello las críticas por su cuerpo. Mara es una mujer transgénero, un aspecto de su vida que ha traído consigo muchas críticas y también halagos.

La modelo en redes sociales suele compartir fotografías en vestido de baño, las cuales causan muchas opiniones divididas, hay quienes aseguran que sus fotos son indebidas y demasiado reveladoras, como aquellos que resaltan su belleza.

Sin embargo, este no es el único aspecto por el que la han señalado. Muchos de sus seguidores le comentan constantemente que si se encuentra enferma o sufriendo de algún padecimiento, pues afirman que luce demasiado delgada.

Aunque Mara Cifuentes no suele responder los ataques de los que seguidamente es víctima, a través de su Instagram quiso aclarar a que se debe su condición física.

Junto a un video en la que se le ve sonriendo y posando, escribió “Las flacas también somos válidas! ¡también somos hermosas! también brillamos. No más body shaming. Amo mi cuerpo con todos sus cambios. Que vivan las flacas. No estoy enferma simplemente soy delgada. Amo la comida pero no engordo”

A raíz de su explicación muchas personas le enviaron mensajes de apoyo y resaltaron que era una mujer muy hermosa sin importar su contextura física.

