La apnea del sueño puede ser una muy grave pesadilla

VIDEO. Cara a cara con la salud, ¿Ustedes han oído hablar de la apnea del sueño? ¿Cierto que no? Es una enfermedad que casi no se diagnostica, pero es una enfermedad que causa otras enfermedades.



Es muy frecuente. Cerca de 1000 millones de adultos en el planeta tienen alguna forma del sueño. Y según las estadísticas, cerca de la mitad, el 50 % de esas personas tienen apnea de sueño moderada a severa. ¿Qué es la del sueño? Es la interrupción durante la noche, durante el sueño, de las vías aéreas, lo cual produce apneas, o sea, periodos en los que se deja de respirar. y se va induciendo daño a los diferentes tejidos del organismo por lo que se llama hipoxia, o sea, falta de oxígeno circulando a los tejidos.

Afecta especialmente el corazón, afecta el cerebro, los tejidos cerebrales y puede inducir infartos, insuficiencia cardíaca, incluso eh hemorragia cerebral. y demencias. No se diagnostica porque no los sentimos quienes la podemos sufrir. Solamente a veces periodos de somnolencia a lo largo de las tardes o calambres en las piernas por la noche. Los médicos tampoco pensamos mucho en ella y muchas veces no le damos la oportunidad a los pacientes de un acceso al diagnóstico y al tratamiento.

El diagnóstico es fácil. simplemente un estudio durante una noche que se llama estudio de sueño por o polisomnografía y al otro día sale con el diagnóstico si se tiene o no se tiene. Esta es una enfermedad que causa otras enfermedades y es una enfermedad cuyo manejo y tratamiento está incluido en el POS. Debemos invitar a los médicos de Colombia, a las EPS, a las IPS, a poner mucho énfasis en el diagnóstico temprano y el manejo de la apnea sueño. mejora la salud,

la posibilidad de una vida saludable e incluso reduce gastos y costos a los sistemas de salud en la atención de enfermedades crónicas mucho más severas que son evitables con medidas que están incluidas en el POS y que pueden tener un muy fácil manejo por parte de los pacientes.

