La amiga más tóxica del mundo

Desde que se estrenó la segunda temporada de Euphoria, Cassie, el nombre del personaje que interpreta Sidney Sweeney en la serie de HBO, ha sido tendencia en Twitter cada domingo. Si bien no es la protagonista de la historia, se ha sabido robar las miradas en la más reciente entrega del drama adolescente dirigido por Sam Levinson. Claro, le han dado más cabida en la trama, pero esto habría sido intrascendente si la actriz que la encarna no hubiera hecho lo suyo.

No en vano varias de las escenas que ha estelarizado (que se mueven entre lo oscuro y lo cómico) se han viralizado e incluso convertido en memes. Aunque retratan situaciones bastante peculiares, como vomitar sobre todos sus amigos mientras están en un jacuzzi, hay algo que hace que sea sencillo identificarse con lo que subyace: las emociones complicadas y los sentimientos enredados.

Y es que Sweeney no quiere ser una actriz cualquiera. La pasión que le pone a los personajes que encarna es tal que no solo se sumerge por completo en ellos, sino que los desarrolla más allá del guion. A cada uno le crea algo que denomina "biblia de personaje": ahí desarrolla su vida interna, al igual que su historia de fondo. “Creo estos libros y básicamente construyo todo este mundo imaginario para el personaje que estoy interpretando. La construiré desde el día en que nació hasta su edad actual. Averiguaré a dónde iría a la escuela, todo lo que tenga que ver con su familia y amigos... todos los detalles que no están”, reveló a Cosmopolitan.

Hasta ella se sorprende de la minuciosidad y el cuidado que les pone a estas “biblias”, pero cómo no hacerlo cuando se alcanza ese nivel. Para la muestra, considerando que su personaje en The Handmaid’s Tale era analfabeta, hizo un libro enteramente visual que inclusive los productores de la serie llegaron a consultar. En fin, además de usar esta estrategia para entender mejor a quienes interpreta y poder hacerlo con mayor fidelidad, también la emplea para distanciarse de sus personajes y a separarlos, cosa que resulta especialmente conveniente cuando trabaja en varios proyectos al tiempo.

A pesar de estar activa desde el 2009, el gran momento de Sidney Sweeney llegó en 2019. Si bien ya había tenido papeles en series conocidas como Everything Sucks, The Handmaid’s Tale y Sharp Objects, Euphoria lo cambió todo. El éxito del show la hizo realmente conocida, la convirtió en una suerte de ídolo adolescente y le abrió las puertas a otros tipos de producciones como The White Lotus. Sin embargo, lo ocurrido no fue enteramente producto del azar, sino resultado de su ambición, preparación y persistencia.

Desde muy joven ha sabido lo que quiere y ha orientado sus esfuerzos para conseguirlo. De hecho, a los doce, cuando quería conseguir un rol como extra en una película independiente que se filmaba en su estado, ideó un plan de negocios para convencer a sus padres de que la dejaran audicionar y así iniciar una carrera en la actuación. Ellos, sin imaginar lo que vendría, aceptaron.

Lo que siguió no fue sencillo. A los catorce, se mudó junto a su familia a Los Ángeles en búsqueda de oportunidades. Dejar la comodidad de su hogar y tener que adaptarse a un lugar tan distinto al que provenía le resultó difícil. Eso sin contar con la frustración de audicionar y no conseguir el papel que quería, recibir ofertas poco atractivas o simplemente no obtener ninguna respuesta.

Pero eso no fue todo. Cuando tenía diecisiete, sus padres se divorciaron. Luego de que su papá se quedó sin empleo, las finanzas familiares se entorpercieron y la tensión derivada escaló hasta a un punto de no retorno. Le costó recuperarse de ese golpe, sobre todo porque se sentía responsable y su hermano también la culpaba.

Su única pasión no es la actuación, también le gustan los negocios (incluso intentó obtener un título en Administración). Aunque muchos actores nunca se involucran en el lado comercial de la industria o lo hacen después de mucho tiempo, ella siempre tuvo claro que no quería esperar demasiado. A los veintidós, ya estaba creando su propia productora. Con Fifty-Fifty Films compra derechos de libros para luego llevarlos a la pantalla. El primer proyecto de la compañía es The Players Table, una adaptación televisiva de They Wish They Were Us, novela debut de Jessica Goodman.

Ser joven y mujer le ha hecho más complicado sacar su proyecto adelante. Ella misma señala que los obstáculos han sido muchos y que a pesar de que existe un discurso de apoyo a las voces femeninas, la realidad es otra. De hecho, ha relatado que quienes se la han puesto más difícil han sido mujeres. “Todo el mundo hace la farsa de que nos estamos apoyando mutuamente, pero todavía no lo he sentido del todo”, le dijo a la revista feminina.

Y ese no ha sido su único lamento en relación a los temas de género. La joven de 24 años también se ha manifestado sobre los prejuicios que se ciernen sobre las mujeres que protagonizan escenas íntimas, especialmente desnudos. Ella misma ha sido víctima del doble estándar que rige en Hollywood. “Cuando un chico tiene una escena de sexo o enseña su cuerpo sigue ganando premios y recibiendo halagos, pero cuando lo hace una chica es completamente diferente”, le comentó a The Independent.

De hecho, a propósito de una de las escenas de Euphoria de esta temporada, le afirmó contundentemente al diario británico: “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en la serie, creo que fue una gran interpretación, pero nadie habla sobre ella porque me desnudo”. ¿Seguirá siendo así?