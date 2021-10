La ambición de Superman López que terminó en el peor error de su carrera

Finalizada la temporada 2020 el Astana estaba en problemas económicos. Un equipo que principalmente se financiaba con dinero del gobierno de Kazajistan tuvo que salir a buscar patrocinadores y desprenderse de su principal estrella porque no podían seguir cumpliendo sus pretenciones económicas: Miguel Ángel López.

Superman empezó a buscar equipos que le pagaran lo que quería y así fue como encontró el Movistar. La temporada del colombiano estaba siendo muy regular, sin resultados extremadamente destacados, lo mejor a nivel personal estaba siendo la victoria de etapa en La Vuelta a España y su pelea por el podio, pero todo se fue a la basura en la última etapa con la histórica pataleta que hizo porque le ordenaron dejar ir a su compañero Enric Mas.

Tras este escándalo se especuló mucho con el futuro de Miguel Ángel en el equipo y al final acabó como muchos esperaban: fin del contrato. López no seguiría con el equipo Movistar y tuvo que ponerse a buscar equipo, ¿pero quien iba a recibir a un ciclista pataletudo que arma semejante escándalo cuando no le gusta una decisión?

Efectivamente, el equipo que estuvo dispuesto a recibirlo fue el mismo que ya había trabajado con él y lo conocía: el Astana. El equipo kazajo confirmó la vuelta del colombiano al equipo, teniendo él que regresar arrepentido con el rabo entre las piernas. Seguramente, de por medio hubo una rebaja de salario y ahora tendrá que pelear por volver a ser un líder confiable de carreras importantes.

🦸‍♂️ Miguel Angel Lopez is set to return to Astana Qazaqstan Team for two seasons

🎙️"Coming back to the Astana team is a return home", - @SupermanlopezN

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) October 15, 2021