La agonía de los medios hegemónicos tras el auge de las redes sociales

julio 11, 2025

Durante décadas, los grandes medios hegemónicos, actuaron como el único megáfono autorizado para hablarle al país. Editorializaban el pensamiento, seleccionaban la realidad, moldeaban las versiones. Si algo no pasaba por sus micrófonos, no existía. Si no lo aprobaban sus directores, era desechado como irrelevante, radical o “subversivo”.

El problema no era solo lo que decían, sino lo que callaban. Lo que distorsionaban. Lo que convertían en verdad oficial, aún —cuando era mentira cuidadosamente editada—. Pero algo cambió. Las redes sociales, los medios alternativos y la comunicación directa entre ciudadanos rompieron la dictadura del relato único.

Por primera vez, el pueblo tuvo la oportunidad de contar su historia con su propia voz. Y eso enfureció a quienes se habían creído dueños de la palabra y de la mentira.

Hoy, esa prensa que otrora se vestía de imparcialidad, lanza cruzadas contra los canales donde el pueblo habla sin filtro. Acusan a las redes de “desinformar”, tal como lo hizo la periodista Ana Bejarano, la de Los Danieles, quien conspiró para que las plataformas como WhatsApp y Facebook no lleguen a los que no tienen como adquirir un plan pospago, impidiendo que esa Colombia profunda se informe o se manifieste.

Dice que es para que no haya mentiras —pero no hay tal, lo que si hay es más información a través de estas plataformas—, lo que sucede es que ya no pueden controlar todo lo que quieren vender. El relato se les salió de las manos. Porque el pueblo "ya no les come cuento"

Intentan apagar esa voz como pueden: censura algorítmica, campañas de desprestigio, manipulación emocional, pactos con corporaciones que regulan lo que se ve y lo que se oculta. Pero ya no basta.

El pueblo aprendió a escucharse a sí mismo, a publicar lo que piensa, a apoyar lo que para el pueblo le es conveniente, a compartir información importante de medios alternativos, a desmentir a los medios hegemónicos, algo nunca visto, y una vez que esas voces se han hecho colectivo, no hay megáfono roto que lo pueda silenciar.

