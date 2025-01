La actriz que triunfó en Rigo y que se dedicó a vender muebles antes de brillar en la tv

.Publicidad.

Seguramente, muchos tengan presente el nombre de Stephania Duque, una actriz que ha empezado a llamar la atención de los seguidores de la televisión colombiana. Ella fue una de las actrices que conquistó a los amantes de la telenovela de Rigo. A su actuación le llovieron muchos halagos, pues fue una de las actrices más destacadas de esta historia. Por ello, muchos han querido saber más acerca de su vida privada, lejos de las cámaras. El pasado de la actriz es muy interesante, pues trabajó arduamente con el fin de lograr sus sueños, incluso realizó diferentes labores lejanas a las cámaras.

Las labores que realizó Stephania Duque, antes de brillar como actriz en Rigo

Hace algún tiempo, Stephania Duque llamó mucho la atención del país. Su historia logró conquistar a muchos, una joven que brilló en la historia de Rigo y que a pesar de la fama, seguía viviendo en el barrio en el que creció. Esto no es todo, pues también habló acerca de las labores que realizó su mamá y también mencionó que es muy querida en el lugar en el que está. Pero esto no es todo, la mujer aún está llena de sorpresas e historias llamativas acerca de su carrera y cómo es que logró llegar al lugar en el que está. De hecho, hace poco volvió a hablar acerca de esto y causó muchas sorpresas.

Stephania Duque, brilló en la novela de Rigo.

Quizás no muchos lo sepan pero, antes de tomar la decisión de ser actriz, estudió una carrera universitaria. La joven no estaba segura de que pudiera vivir únicamente de ser modelo de comerciales. Incluso, en un punto de su vida, decidió realizar algo muy alejado de las cámaras y los sets de grabación: la actriz de Rigo optó por dedicarse a la venta de muebles. Cuenta ella que fue a una empresa mobiliaria donde consiguió el empleo, pues ella creía que ese era el camino que debía tomar. Sin embargo, la mujer no renunció a su sueño de llegar a ser actriz.

La hemos visto en algunas producciones y su papel en la historia del ciclista fue clave. Brilló en la novela y seguramente la veremos en otras historias, pues ha demostrado ser una persona bastante talentosa. Además, por lo que se sabe, es pareja de otro reconocido actor del país.

