La actriz porno que quiere ser ministra de Educación Sexual del gobierno Petro

Por: Julián Hernández Romero. |

junio 23, 2022

Con el triunfo de Gustavo Petro el país inmediatamente estaba a la expectativa de los dos mayores y trascendentales cambios que se avecinaban (y tal vez esto sea la explicación de la masiva votación a favor de Petro). El primero, que la cantante Marbelle se fuera del país, y el segundo, que la actriz Amaranta Hank regresara al porno.

En un mensaje en twitter Amaranta tiró línea (disculpas por el verbo) y comunicó: “Si gana Petro me voy del país... A grabar porno y vuelvo”.

Amaranta se retiró del porno en el 2020, año en el que grabó sus últimas tres películas, una de ellas con el intraducible título: “Fucking At Home for New Ifuckphone”, luego de haber participado en más de una veintena desde el 2017. La decisión de apartarse, temporalmente del porno (o de la industria, como suele decir su colega Esperanza Gómez) la había tomado, según contó, porque el bichito de la actuación ya no le picaba tanto: “Ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto”, aseguró.

Pero la cosa no paró ahí para Amaranta, ya que además de su promesa de regresar al entretenimiento para adultos, una vez Petro ganara la presidencia, también comenzó a acariciar la posibilidad de hacer parte del gabinete del Pacto Histórico: “Que me nombren Ministra de Educación Sexual”, escribió muy tiesa y muy maja en su cuenta el pasado 20 de junio.

No se sabe si para tal efecto ya le mostró el currículo a Petro, el caso es que ella estaría dispuesta a someterse a un riguroso proceso de selección para que su eventual nombramiento ministerial no ocurra a dedo, como siempre sucede. Le quiere poner el pecho al país ya que Amaranta, aparte de ser hermosa, es una mujer muy inteligente, que actúa de frente (otras veces de lado), sin dobleces, además es periodista, escritora, abierta al mundo, sin pelos en la lengua (o en otras partes).

Es una misionera de las buenas causas y en cualquiera de sus posiciones ante la vida, ha demostrado, sobradamente, que no le falta envergadura, a diferencia de tanto ministrillo que anda por ahí suelto y que al final de su gestión no han hecho un culo por el país. Se tiene la seguridad que Amaranta como ministra de Educación no hará “ochas y panochas” ni saldrá con cuentos chimbos en el cargo.

Respecto de Marbelle, se puede decir que, nuevamente, desilusionó al gran público dado que “así como había dicho una cosa, ahora dice la otra” pues anunció su reculada de irse del país, muy a su estilo: “¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado. Para ellos no”. Es decir, Marbelle yo no se va. A la otrora reina de la tecno carrilera no le alcanzó el presupuesto para abandonarnos (parece que ahora sí, como su canción, "está en la olleta") y tendrá que en este platanal soportando durante cuatro años el gobierno del “ojibrotado”, con lo cual se confirma que la cantante definitivamente es “adicta al dolor”.

Para que no todo sean malas noticias, de Amaranta se esperan dos cosas: que le muestre todo su currículo a Petro y la nombre ministra, y que no recule de su regreso al porno.