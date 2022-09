"La Academia agrede la lectura cada vez que puede y la prohíbe si es posible": Gabriel Jaime Alzate

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vasquez |

septiembre 07, 2022

Abrió el evento la charla “Larga vida al cuento” realizada entre José Zuleta y el cuentista Gabriel Jaime Alzate.

Gabriel Jaime Alzate, nació en Medellín es cuentista, poeta y novelista, un escritor prolífico con varios premios que testimonian su oficio.

El escritor invitado habló sobre su oficio y señaló que “la literatura en general es trabajo; que el escritor se decide por el cuento o la novela, según la urgencia que tenga de contar algo y de la forma que desee hacerlo, y que a cada historia el autor le escoge el género para ser contada”.

Dijo Gabriel Jaime Alzate que los cuentos siempre le exigen más al escritor, ya que en el cuento no hay nada que se entregue a manos del azar. “Todo, es trabajado puntual. Es un género que requiere de mucha disciplina, igual que la novela, pero el cuento requiere decir lo justo con las palabras justas siempre, no debe sobrar nada. Lo que el cuento necesita es más lectores”.

Precisó además que “el mundo del cuento es un mundo lleno de secretos, y de claves. Uno está abriendo puertas a cada párrafo por el que avanza y en esa medida cada que el lector acceda a esas claves o a esos múltiples lenguajes que presenta un cuento. Cada lector vera un paisaje diferente, hará una lectura particular y en esa medida se va enriqueciendo la visión del mundo, entendiendo que si bien no son historias de largo aliento, si son historias llenas de una precisión absoluta y que esa precisión tiene que ver con la mirada de un instante y eso, es lo que hay que aprender a valorar del cuento: la mirada de un instante”.

A la pregunta de Zuleta sobre lo que Alzate piensa acerca de la lectura en Cali, el escritor respondió: “Yo espero que ocurra algo. Llevo muchos años trabajando con la Academia, pero la Academia no propicia la lectura, es un embeleco. La Academia agrede la lectura cada vez que puede y la prohíbe si es posible. Si esto es una diatriba contra la Academia, si así la toman, tómenla con mucho gusto. La Academia no es promotora de lectura. En todas partes el letrero es: “hay que leer”; “es importante leer”, esos son requisitos, pero de ahí a leer como pienso yo que se debe hacer….cuando se lee, hay que tener presente que existe la pasión o no existe la lectura. Si nos apasionamos con lo que leemos y entramos en ese dialogo constante con el libro; con el cuento o con la novela, si hacemos eso, las cosas funcionan y la Academia se puede ir a paseo, por ejemplo, y nosotros podemos continuar leyendo o escribiendo”.

“En nuestro medio y no solamente en el vallecaucano, sino en términos generales, es muy bueno que se haga este tipo de eventos porque de alguna manera aquí hay personas que quieren oír y se van a enterar y van a comprar libros y van a leer esos libros: eso está muy bien. Pero a lo que aludo yo es que no nos debemos hacer ilusiones pues la lectura es un compromiso individual. Las lecturas no son enfermedades colectivas porque ya empezarían a ser pestes. De ahí que la lectura es una cuestión individual, esencialmente personal y de pasión. Es un compromiso de amantes entre la historia y yo”.

Delirio Americano y otros momentos

Otros eventos hicieron parte de la jornada inaugural: Carlos Granés contó a los asistentes sobre su libro “Delirio Americano” un voluminoso ensayo sobre las revoluciones y la política en algunos países de América Latina que elogió con gran énfasis su interlocutor de turno Juan Esteban Constaín. Granés emocionó a los asistentes contando sobre como la investigación para realizar el trabajo lo llevaron a descubrimientos importantes sobre diferentes aspectos de esta América diversa y emocionante.

También durante este día inaugural Andrea Mejía nos sumergió en su novela “Antes que el mar cierre los caminos”, y teniendo como presentador a Juan José Ferro, Andrea habló sobre su obra, su intencionalidad al ejercer el oficio de escritora. Nos contó de quienes protagonizan su novela: Irene y Pablo e invitó a los asistentes a navegar en la trama de su libro y a recorrer sus acciones de amor y de renuncia para saldar cuentas con el sufrimiento.

Luego, Camila Charry y Pilar Quintana, respondieron a las preguntas de Catalina Villa, acerca del proyecto Biblioteca de Escritoras Colombianas que rescata del olvido a muchas mujeres quienes desde la tinta cuestionaron su entorno, hablaron sin temores de del hecho de ser mujeres y la necesidad de ser reconocidas por su quehacer y lucharon por ser visibilizadas, no por vanidad, sino por su oficio de decir de contar ya fuera en verso o en prosa.

Hablaron sobre los vericuetos recorridos para hacer realidad este trabajo y entregar al país la obra escrita por mujeres. Es una biblioteca que incluye autoras de todo el país: Bogotá y la región andina; la Sierra Nevada del Cocuy, la costa Caribe, San Andrés Islas, el nororiente, el suroccidente, el eje cafetero y Medellín. Hay escritoras mestizas, negras, raizales e indígenas, hay una pluralidad de voces que bien vale la pena leer, comentaron.

Maricones eminentes

Cerró la jornada, con trasmisión por Telepacífico, el conversatorio entre Jaime Manrique Ardila y Juan Merino sobre la literatura Gay en Colombia. Expuso sobre la novela “El cadáver de papá”, que es una revolución. “Quise escribir un libro –dijo- que sea tan insultante que cuando mi papá lo lea le de un infarto y se muera instantáneamente. El viejo era más duro que un buey y no se murió”.

Nos dijo también que tiene su teoría del Carnaval: “La gente se disfraza, en el carnaval, no para ocultarse sino para revelar quienes son. Cuando la gente tiene puesta una máscara, revelan su verdadero ser”.

“Barranquilla era, como gran parte del país, una ciudad muy machista pero en los días de carnaval, cientos, miles de hombres se disfrazan de mujeres travestis y hay sexo por todas partes y es una bacanal y yo quería escribir acerca de eso”

“Escribí también sobre las raíces africanas del carnaval pues se hablaba muy poco de eso. Era la fiesta que había adoptado la burguesía y los clubes sociales. Había también los desfiles del pueblo, pero el carnaval en esencia es totalmente africano. Por unos días la ciudad admite que sus raíces no son españolas como cree la mayoría de los colombianos burgueses de Barranquilla, una serie de mitos que yo quería desenmascarar”.

Dijo además sobre su libro “Maricones eminentes”, en el que aborda las vidas de Arenas, Lorca y Puig. “Ese libro lo escribí como una protesta política, era un manifiesto político porque Puig y Arenas habían muerto de Sida y muchos de mis amigos también y yo quería escribir sobre el tema del Sida, sobre todo en relación a la cultura latina porque el Sida era una palabra que no se mencionaba en la cultura latinoamericana. Muchos de mis amigos en Colombia murieron de Sida pero ninguna familia dijo que murió de Sida; decían: no, se suicidó, lo mató un carro, se ahogó etc., pero todos murieron de Sida. Por eso para mí era un gesto político escribir ese libro y decir: esto es lo que la gente no se atreve a decir y aquí esta. Entonces yo decidí incluirme en él como uno de los personajes porque yo conocía a Puig, había sido mi maestro y Reinaldo Arenas había sido mi vecino. Ese libro cambió muchas cosas para mí”.

Terminó también contándonos que Cervantes fue esclavo en Argel durante 5 años. “Todo el tiempo tuvo cadenas en los pies y a mí me parece que la esclavitud es el crimen más grande que se puede cometer contra otro ser humano”.

Fue una jornada especial la de la apertura del 8º Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea que muy seguramente muchos lamentaran no haber asistido a ella.