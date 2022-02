La abuela Alma, un personaje que encarna lo que sienten las víctimas de la violencia

Por: Rubén Darío León Pineda |

febrero 07, 2022

Encanto no es una película para niños, es una película para sanar heridas sociales por medio del dulce lenguaje de los niños. Solo los que lo han vivido en carne propia comprenden lo que significa ser un desplazado por la violencia o ver hombres armados con caballos y machetes abalanzarse sobre la humanidad del padre de familia. Esa escena, comprensible para más de 7 millones de colombianos reconocidos oficialmente como víctimas, significa que el mundo nos está viendo, que las víctimas no son invisibles y que aún tienen en Colombia un lugar lleno de dones por el que vale la pena luchar.

Entre esas víctimas está la abuela Alma, la matriarca que se impone al dolor y logra construir un espacio de seguridad para su familia. Pero la abuela también representa el pasado; su deseo de seguridad pesa demasiado sobre los hombros de sus hijos y nietos, impidiéndoles la felicidad que se desprende de sus dones. A la casita de la abuela no le hace falta ni belleza ni fuerza, pero estas no son suficientes para que todos vivan felices. Aunque bella y fuerte, la casa de la abuela expulsó la capacidad futurística de Bruno. La belleza de Isabela, la fuerza de Luisa y la previsión de Bruno no son suficientes para eliminar los temores de la abuela, y el temor va destruyendo poco a poco, desde dentro, la luz familiar.

Cada uno de los personajes de la historia representa una región, los Andes, el Pacífico y el Atlántico, los Llanos y la Orinoquia, pero uno de los personajes lleva las marcas de una ciudad. Despojada de cualquier don mágico, Mirabel es una chica que lleva el encanto dentro de sí misma; su nombre es tan extraño que muchos creen que los guionistas se confundieron con Maribel, sin embargo, cuando los niños entonan el nombre en el coro de las canciones, se deja escuchar claramente el conocido llamado de los vallecaucanos: “Mirá-vé, Mirá-vé”, Mirá-vé”.

La única de los Madrigal que no posee ningún don, recibe su bautismo mágico con una maceta cargada con dulces de alfeñique y decorada con molinetes de colores. Son el obsequio predilecto con el que cada año los padrinos celebran el bautizo de sus ahijados en Cali. Aunque Mirabel no recibió ningún don de la casita, tiene el poder transformador de la sociedad.

Si la abuela representa a una Colombia del pasado, demasiado atada a los temores y a la necesidad de seguridad, Mirabel representa la nueva Colombia, la que reclama un futuro distinto que no repita el pasado y posibilite la búsqueda de la felicidad. Si ese pasado le grita a Mirabel que no ayude, que no repare, que no construya ningún futuro porque al hacerlo lo destruye todo, entonces Mirabel actúa, repara y ayuda con más vehemencia, porque sabe que en la casita del pasado no tiene espacio el porvenir ni la felicidad de todos.

En la historia de Encanto y la construcción de la nueva casa, fundada sobre los cimientos de la primera, resuenan los principios políticos de la república y la democracia, que tan en vano han sido reclamados por los colombianos desde el grito precursor de 1810, hasta las recientes jornadas de resistencia en los paros de 2017 y 2021, que coincidieron con el proceso creativo y la producción de Encanto. A pesar de ser una obra inspirada en la realidad colombiana, la película proclama los principios universales de los padres fundadores de la república en Estados Unidos:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.