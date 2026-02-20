- Kevin Arley Acosta no ha debido morir

VIDEO. Cara a cara con la salud. Colombia se encuentra conmocionada por el fallecimiento del pequeño Kevin Arley Acosta, un niño con hemofilia que no ha debido morir. Y no ha debido morir porque un paciente controlado con acceso al medicamento y con las medidas recomendadas de manejo de la hemofilia no debería morir. De hecho, en Colombia hace más de 20 años no se presentan muertes por sangrado en pacientes con hemofilia. Pero el caso de Kevin Arley es solo la punta del iceberg de una situación de una verdadera crisis humanitaria que está enfrentando Colombia con la destrucción del sistema de salud.

Son miles los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, pacientes con VIH que no tienen acceso regular a sus tratamientos. Esas son muertes que se dan en silencio y que en el futuro seguramente serán registradas por las estadísticas de mortalidad como un pico de mortalidad en nuestro país causado por eh las políticas nefastas del presente gobierno. No tiene ninguna presentación que el señor presidente de la República revictimice a la mamá de Kevin Arley y le atribuya causa de la muerte del pequeño niño. Tampoco tiene ninguna presentación que el señor ministro de Salud asuma que va a realizar una investigación sobre aquellos que debían estar encargados de la prestación del servicio, pasando por el lado de sus propias responsabilidades

La Nueva EPS ha tenido cinco intervenciones que no desde el año 2023, no presenta estados financieros, ha triplicado en el en los últimos dos años el número de quejas, hay más de 200,000 tutelas que ni siquiera fueron abiertas para darles una respuesta. Esta es una crisis humanitaria muy profunda y yo creo que el problema principal está en el liderazgo de la salud en Colombia.

No tiene ninguna presentación que nos bajemos por las orejas de las responsabilidades que nos competen en la salud pública, en todo sistema de salud. Hay dos principios básicos que deben manejarse y respetarse en la en para el manejo de los pacientes y las personas que están afiliadas a un sistema de salud. Uno es el principio de prevención y otro es el principio de protección. El presidente Petro tiene una visión profundamente equivocada de la prevención. Para la prevención es llevar personas a los barrios y a las veredas a hacer visitas aleatorias, gastando inmensidades de recursos, pero que únicamente van, tocan pacientes y no resuelven absolutamente nada. Eso no es prevención.

El señor presidente debe entender que la prevención más importante para un paciente con una enfermedad crónica, con una enfermedad huérfana, es tener acceso continuo e irrestricto al tratamiento. Y eso no está pasando en Colombia, por lo tanto es urgente que se tomen medidas para tratar de evitar o de disminuir por lo menos durante los próximos meses, la tremenda crisis que se nos viene encima con el sistema de salud. Como decía, miles de pacientes están muriendo, mueren en silencio. Hoy hay problemas de acceso a tratamiento en pacientes con hemofilia, en pacientes con diabetes, en pacientes con VIH sida.



Yo creo y yo creo que el gobierno nacional debe ponerse la mano en el pecho y si realmente tiene algún sentido social buscar medidas de urgencia para resolver en el cortísimo plazo las situaciones de falta de acceso a servicios, a medicamentos, a procedimientos médicos. Pero adicionalmente creo que es urgente que las campañas presidenciales empiecen a plantear soluciones y a pensar cómo realmente a partir del 7 de agosto de 2026 van a abordar semejante problema.

