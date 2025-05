- Kaia Gerber y Mango: cuando la moda deja de gritar y empieza a contar

.Publicidad.

En tiempos donde las marcas ya no solo venden ropa, sino ideas, Kaia Gerber se convierte en la voz de una nueva narrativa visual. La modelo y actriz estadounidense, hija de la icónica Cindy Crawford, es el nuevo rostro global de Mango, en una alianza que apuesta por mucho más que estética: por el poder de las historias que vestimos.

Con apenas 23 años, Kaia no llega para repetir fórmulas, sino para encarnar un manifiesto: el de una moda que habla bajo, pero dice mucho. Su primer proyecto con la firma española es Capsule, una colección pensada para momentos especiales, pero también para quienes entienden la ropa como un acto íntimo y simbólico. Fotografiada por Stef Mitchell, la campaña muestra a Gerber en siluetas etéreas, con tejidos artesanales que no imponen, sino que acompañan. Es un lujo que no alardea: susurra.

La historia detrás del vestuario

Mango lleva casi cuatro décadas dialogando con la cultura a través de la moda. Lo ha hecho con nombres como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Penélope Cruz y Scarlett Johansson. Pero con Kaia Gerber hay algo distinto: una coherencia más profunda entre imagen, mensaje y tiempo. La campaña “Craft your own story” no es solo un eslogan; es una declaración sobre el nuevo lujo: el de vestir con sentido, con memoria y con voz propia.

Moda con acento colombiano

El lanzamiento de Capsule en Colombia, previsto para junio, llega en un momento clave para el país. Bogotá y Medellín ya no son solo consumidoras de tendencias: son creadoras de identidad. El auge de diseñadoras emergentes, colectivos creativos y una generación que ve en la moda una herramienta de expresión política, estética y cultural convierte al mercado colombiano en terreno fértil para esta propuesta.

Capsule no busca dictar lo que se debe usar, sino ofrecer prendas que permitan contar quiénes somos. En una época donde lo visual abunda, pero el contenido escasea, quizá el acto más rebelde sea elegir qué historia queremos narrar desde lo que llevamos puesto.

