El pasado 26 de enero, a la altura de la calle 100 con autopista norte, en Bogotá, el escolta Mario Muñoz, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), enfrentó a dos ladrones armados cuando intentaban atracar a una mujer que iba sola en su carro, aprovechando el trancón que había en el momento. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los ladrones murió, aunque el otro logró escapar. Por estos hechos, la fiscalía citó al escolta a una entrevista para aclarar lo sucedido, y evaluar la posibilidad de imputarle el delito de homicidio culposo.

En el país se debate sobre lo que debería hacer la Fiscalía en este caso, y las consecuencias sociales de su decisión. Pero la conclusión es obvia, la Fiscalía debe archivar el caso. Y estas son las razones.

En primer lugar es necesario aclarar que la actuación de Mario está legitimada por el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal colombiano, en el cual se establece la ausencia de responsabilidad en los casos en los cuales el sujeto activo (es decir, el escolta) “obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente”, es decir, cuando ejecute el acto para defenderse a sí mismo o a un tercero de un ataque injustificado (que fue lo que hizo Mario). Por lo tanto, existe una imposibilidad jurídica de que el actuar de Mario configure el delito de homicidio culposo. Así, la Fiscalía deberá archivar el caso, aplicando el artículo 79 del código de procedimiento penal.

Ahora, más allá de la discusión jurídica (que tiene una conclusión obvia)existe una decisión social sobre el impacto que puede tener la decisión de la Fiscalía, pues hay quienes aseguran que no reprender la conducta del escolta sería propiciar la justicia por mano propia, lo que constituiría un error gigante en un país tan violento como el nuestro.

Pues bien, es claro que las autoridades deben seguir rechazando la búsqueda de la justicia por mano propia, pero es que en este caos eso no fue lo que ocurrió. Mario interfirió en el atraco para impedirlo y defender a la víctima, no para castigar a los delincuentes. Su arma la usó únicamente cuando los criminales decidieron enfrentarlo en vez de huir o suspender su conducta criminal. La reacción del escolta, entonces, fue única y exclusivamente para defender a la víctima, sin que haya tenido por un segundo una actitud punitiva o vengativa. Mario en ese momento no fue un justiciero, sino un protector. Es por esto que archivar el caso no es propiciar la justicia por mano propia.

Por el contrario, si se optara por imputarle el delito al escolta, sin duda alguna se estaría castigando la solidaridad, y se enviaría el mensaje incorrecto a los colombianos. Y es que en un país en el que el individualismo es la regla general, aquellos que tienen la valentía de salir de su zona de confort para defender a un completo extraño, incluso poniendo su propia vida en riesgo, deben ser tratados como héroes y no como criminales.

Por esto, la Fiscalía debe archivar el caso y dejar claro que la conducta del escolta no es de ninguna manera reprochable, sino, más bien, admirable.

