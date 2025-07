Junior Posada, el heredero del despecho que llega a Bogotá con su propio sello

Anuncios.

El apellido Posada pesa en la historia de la música popular colombiana. Pero Junior Posada no vive de la sombra de su padre, el icónico Luis Alberto Posada. Lo suyo ha sido construir, canción a canción, un camino que respeta la tradición del género pero con voz propia. Con letras que duelen y una interpretación cargada de emoción, se ha consolidado como una de las nuevas caras del despecho en Colombia.

.Anuncios.

Su más reciente sencillo, “Acaba de una vez”, no solo ha tenido una gran acogida en plataformas digitales, sino que confirma lo que su público ya intuía: que Junior canta lo que siente y siente lo que canta. El videoclip, cargado de sensibilidad, retrata el duelo de una ruptura con fuerza visual y sin dramatismos gratuitos. Su autenticidad ha sido clave para conectar con una audiencia que busca algo más que clichés y frases repetidas: busca verdad.

Una noche para los que aún creen en la música con alma

El próximo sábado 12 de julio, Bogotá será el escenario donde Junior Posada se reencontrará con sus seguidores en una velada especial en Sírvalo Pues – Zona T (Cl. 84A #13-43), a partir de las 8:00 p.m.. Será una noche de canciones que cortan, historias cantadas y ese abrazo musical que solo el despecho bien hecho puede dar. Junto a él, la fuerza de una dinastía que ha marcado generaciones, pero también el talento de un artista que ha sabido abrirse paso sin copiar fórmulas.

|Le puede interesar El regreso de Majida Issa como villana en la nueva novela de Caracol Televisión

El evento es organizado por Eventos Sírvalo Pues, que se ha posicionado como un punto de encuentro clave para la música popular en la capital. Más que un bar o una tarima, es una plataforma cultural que recorre Colombia con propuestas que rescatan las raíces del género y les dan nueva vida en vivo.

Los que conocen a Junior saben que su show no es solo música: es verdad sobre el escenario. Y para quienes aún no lo han escuchado, esta es una oportunidad de ver de cerca a un artista que no necesita presentación… solo corazón.

Vea también: