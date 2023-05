Prometió mucho y cumplió poco: La sobradez de Juanfer Quintero que lo volvió el mayor paquete del Junior

A principios del 2023, la noticia del fútbol colombiano fue la llegada de Juanfer Quintero al Junior de Barranquilla. El futbolista firmó como la gran estrella del club y, se esperaba que con su talento, el semestre del tiburón fuera viento en popa; sin embargo, los curramberos tuvieron un inicio deprimente y, aunque en las ultimas fechas remontaron con importantes victorias, se quedaron por fuera de los cuadrangulares finales. El jugador paisa no tuvo mayor protagonismo y pasó la mayoría del semestre lesionado, por lo que le empezaron a cobrar su falta de regularidad, y por unas palabras que dijo en su presentación.

Y es que cuando Juanfer Quintero llegó al club de Fuad Char aseguró en frente de todos los hinchas, en pleno Metropolitano, "Vamos a ganar este año, que venga el que quiera, que acá lo explotamos, tranquilos". Finalizado el todos contra todos, esa promesa no se cumplió, es más, el Junior solo consiguió 17 puntos de los 30 disputados como local; y el mediocampista, solo estuvo en 6 partidos de los 20 que jugó el conjunto currambero. El explotado fue él, y la hinchada no se lo perdona.

