Jugando con fuego

Causa extrañeza la actitud asumida por gobiernos progresistas, de sumarse a toda la andanada que, busca desacreditar y tumbar el gobierno Venezolano. Ha sido incómodo para los países imperialistas la existencia de un régimen que, se ha convertido en la piedra en el zapato para sus tareas de saqueo de los recursos naturales y en este aspecto Venezuela, siempre ha despertado el interés de esas potencias. Y América Latina no ha sido ajena a esas tareas de desestabilización y saqueo. Recordemos todo lo que, significó para nuestros pueblos, la instauración de dictadores con la complacencia y financiación de los norteamericanos. El "Plan Cóndor" se irradió por varios países latinoamericanos, con consecuencias funestas para el libre ejercicio de esas democracias. Miles de muertos, desaparecidos, saqueos de sus recursos naturales, hasta que esos pueblos no aguantaron más y se levantaron de manera organizada, poniendo fin a esos ciclos de terror. Hoy, olvidando esos padecimientos, sumisamente se unen a los dictámenes del imperio para tratar de imponer un gobierno afecto a los intereses gringos. Desde hace rato realizan todo tipo de injerencias hacia el gobierno de Venezuela y guardan silencio cómplice, frente al bochornoso bloqueo al cual es sometido. Nuevamente y en la cumbre del COP-16, se encuentran nuestros cancilleres y en privado acuerdan acciones de interés mutuo, pero ante la prensa, nuevamente se evidencian actitudes injerencistas que en nada benefician a nuestros pueblos. ¿Será que olvidan la gravedad del cierre de nuestras fronteras y el padecimiento de los ciudadanos de ambos lados? La autodeterminación y el respeto a la soberanía, debe ser un norte que, no se puede perder.