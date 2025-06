Juan Valdez tiene 41 vacantes de empleo en varias partes del país ¿Dónde y cuánto pagan?

.Publicidad.

Por años, la imagen del campesino de sombrero y poncho ha sido mucho más que una estrategia de marketing: es el rostro de una nación que vive del café. Pero detrás de esa figura icónica hay una maquinaria humana que sostiene a una de las marcas más queridas y reconocidas de Colombia: Juan Valdez.

Muchos conocen el sabor de su café, pero pocos se detienen a pensar en lo que representa para quienes, día a día, se ponen el delantal rojo y le dan vida a cada punto de venta. Hoy, con 41 vacantes abiertas a lo largo y ancho del país, Juan Valdez no solo busca empleados: busca aliados para seguir construyendo una marca que es, al mismo tiempo, símbolo nacional y plataforma de crecimiento personal.

Desde Pereira hasta Bogotá, pasando por Cali y otros municipios, las ofertas de trabajo son una oportunidad para cientos de personas que buscan una primera experiencia laboral o un cambio de rumbo en sus trayectorias. La empresa, que ya ha sido motor económico en las montañas cafeteras, quiere ahora ser también trampolín en las ciudades.

Y es que trabajar en Juan Valdez no es solo servir café. Es aprender de servicio, entender el detalle, sentir el ritmo de una tienda en plena jornada y compartir con colegas que muchas veces se convierten en familia. Para quienes han pasado por ahí, hay una mística particular: no importa si eres auxiliar o administrador, todos conocen la importancia de un buen saludo, de una sonrisa bien puesta, del aroma que debe envolver cada pedido.

La marca ha estructurado su proceso de selección con el respaldo de la plataforma CompuTrabajo, donde es posible ver todas las vacantes activas. Basta con ingresar, crear una cuenta —si no se tiene— y postularse con un clic. Algunos de los cargos ni siquiera exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes que buscan su primer empleo o a personas que quieren reinventarse.

Entre los cargos disponibles están los auxiliares de tienda, quienes se enfrentan al desafío diario de los turnos rotativos, domingos incluidos, pero que también reciben comisiones por cumplir metas, además del salario base, subsidio de transporte y afiliación a seguridad social. Hay oportunidades en Pereira, por ejemplo, donde se ofrece un contrato a término fijo con un ingreso de $1.423.500 mensuales, sin contar incentivos.

También hay vacantes para administradores de punto en ciudades como Cali, con salarios cercanos a los dos millones de pesos más comisiones. Estos líderes deben gestionar equipos, asegurar que la experiencia del cliente sea impecable y velar por los estándares de calidad que han hecho de Juan Valdez una marca emblemática. En Bogotá, por su parte, hay plazas para líderes de punto de venta que asumen roles estratégicos dentro de las tiendas, combinando operación y visión comercial.

Más allá de los números y contratos, hay una narrativa silenciosa que atraviesa cada oferta: la posibilidad de pertenecer a algo más grande. De estar en una empresa que no solo se bebe, sino que se siente. Porque Juan Valdez, con su aroma cálido y persistente, es también una historia escrita por quienes madrugan, quienes aprenden, quienes atienden y quienes sueñan con crecer.

Y para ellos —los que se arriesgan, aplican, se forman y comienzan desde abajo—, el delantal rojo no es uniforme: es símbolo de una oportunidad que empieza con un clic, pero puede cambiarles la vida.